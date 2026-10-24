Solidarietà “Viva” Alle Opere Pie Droneresi Ets

La solidarietà è più che mai “Viva” alla Fondazione Opere Pie Droneresi ETS; nell'ultimo anno infatti la Provvidenza ha bussato alle sue porte e si è manifestata in modo unico e speciale mediante numerosi aiuti concreti della gente delle nostre comunità.

Attraverso l’instancabile operato di Amministrazione, Direzione e Gestione dell'Ente, fatto di competenza, trasparenza e umanità, grazie al buon lavoro di tutti coloro che operano/collaborano a vario titolo sia alla Casa di Riposo sia alla Scuola dell’Infanzia, aprendo le porte al territorio, le persone hanno potuto conoscere e apprezzare meglio realtà difficili da comprendere a pieno, dando così fiducia, premiando e sostenendo quello che semplicemente hanno visto e toccato con mano.

Stupisce ed è bello condividere che gran parte dei benefattori si sono presentati in Direzione, hanno chiesto un colloquio e poi hanno semplicemente detto “ho avuto ulteriore conferma di come lavorate e come vivete le vostre realtà, ditemi di cosa avete bisogno e io lo finanzio”; direi che non servono altri commenti se non riaffermare che è il bene esiste, ed è più che mai vivo e operante nel cuore delle persone.

Naturalmente, ad ogni donazione, compatibilmente con la tipologia ed in ogni caso in tempi tecnici ristretti, è stato poi dato il riscontro tangibile diretto di ciò per cui si era contribuito. A seguire un elenco di quelle che sono stare le principali donazioni, ma si tiene a ribadire subito che ogni aiuto anche il più piccolo ha un valore inestimabile.

Per la Casa di Riposo: l’Associazione Gabriele Aimar di Cartignano ha finanziato ore di Pet Therapy; l’Associazione Fai Entrare il Sole di Fossano attraverso ben tre raccolte fondi ha permesso l’acquisto di due concentratori di ossigeno, una sedia pesa persone, un sollevatore ed un verticalizzatore; la famiglia Morra una carrozzina comoda e una pedaliera in ricordo della mamma Garnerone Maria Anna; l’Associazione Raffaella Rinaudo un seggiolone polifunzionale, una sedia pesa persone e un girello rollator; l’Associazione Maria Amboli un DAE, una barella, una comoda, dieci materassi antidecubito e una cospicua fornitura di dispositivi medici, sanitari e fisioterapici che garantirà più anni di copertura fabbisogni; la famiglia Madala due deambulatori ascellari in ricordo del papà Mario; la famiglia della signora Inaudi Margerita che ha sostenuto le attività di animazione insieme a molti altri familiari di ospiti compianti della Casa di Riposo.

Si coglie l’occasione per rivolgere un grazie particolare all'Ortopedia Pegaso di Cuneo, attività molto vicina e collaborante con le residenze per anziani del territorio, che nella persona del Sig. Adriano, ci ha supportato ed aiutato nelle forniture, con la solita professionalità e disponibilità, permettendo la migliore valorizzazione delle donazioni ricevute.

Per la Scuola dell’infanzia la famiglia di Rosano Bruno con un importante sostegno per i fabbisogni dell’Asilo, l’immancabile contributo del banco di beneficenza parrocchiale in occasione della Festa Patronale e tutti gli innumerevoli aiuti dei parrocchiani.

Senza poi dimenticare tutti quelli che in modo più o meno anonimo hanno voluto contribuire al sostegno sia della Casa di Riposo sia della Scuola dell'Infanzia; davvero anche il più piccolo benefattore si senta sempre ricordato e sentitamente ringraziato.

Come non citare allora che i lavori di rinnovamento della Residenza, quasi ultimati, sono stati resi possibili dalla carità nascosta di una compianta persona, che fu ospite della Casa di Riposo nel recente passato e che nella più totale riservatezza volle fortemente impegnarsi a garantire i fondi necessari per una futura ristrutturazione altrimenti impossibile da concretizzare.

La sua donazione, insieme all’aiuto di molto altri benefattori, Conte Guido e Allemandi Gilda i più recenti, sta permettendo di perseguire un miglioramento continuo delle Strutture dell’Ente, con l'obiettivo di garantire il massimo benessere per chi ne usufruisce e per coloro i quali vi operano.

Infine un profondo ringraziamento a tutti i volontari, che con il loro inestimabile lavoro sono una colonna portante; e un ultimo grazie semplice e accorato anche a tutti quelli che, non potendolo fare in altri modo, supportano il nostro Ente con la loro amicizia, vicinanza e preghiere; sappiamo che ci siete, siete importanti e non vi dimentichiamo.

Un invito e un ringraziamento anticipato allora a tutti coloro che vorranno e potranno in futuro essere benefattori delle Opere Pie Droneresi; abbiamo bisogno di voi, sappiate che vedrete concretizzato il vostro sostegno e tutto sarà sempre e solo dedicato per perseguire il bene delle nostre realtà.

Senza le Comunità locali le Opere Pie Droneresi non potrebbero e non avrebbero senso di esistere; senza le Opere Pie il territorio perderebbe una parte di sé stesso.