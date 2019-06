All'ateneo di Pollenzo due giorni di studi sull'educazione che passa attraverso il cibo

“Educare attraverso il cibo: modelli e pratiche tra università e comunità” è il tema del convegno organizzato dall’Università di Scienze Gastronomiche (Unisg) di Pollenzo giovedì 20 e venerdì 21 giugno, che rientra nel Prin 2015 “Cucina Politica. Il linguaggio del cibo tra pratiche sociali e rappresentazioni ideologiche” che vede la partecipazione di numerosi studiosi italiani e internazionali.

Diretta da Nicola Perullo, professore ordinario di Estetica e direttore della Didattica all’Unisg, la due giorni affronta i temi dell’educazione nell’università, dei modelli educativi tra storia e filosofia, dei progetti attuali di educazione legata al cibo, dell’ecologia e del trasferimento di conoscenze alle giovani generazioni. Una riflessione plurale e ricca di sfaccettature sul linguaggio del cibo oggi.

Ecco il programma del convegno (gli interventi sono in lingua inglese o tradotti dall’italiano all’inglese).

Aula Miroglio – Cascina Albertina

Giovedì 20 giugno

ore 09:30 - Welcome Speech, prof. Andrea Pieroni, Rector of the University of Gastronomic Sciences ore 10:00 - Education in the University and in Diplomacy - Prof. Jan Masschelein - University pedagogy as ‘frontline’ - Prof. Leszek Koczanowicz - Non-consensual dialogue and the concept of taste -Prof. Lorenzo Kihlgren Grandi - Enhancing local food-branding strategies: the impact of city networks. ore 11:00 Roundtable discussion. ore 11:30 Educational Models between History and Philosophy - Prof. Massimo Montanari - Regole monastiche e lavoro in cucina.

Un addestramento alla disciplina e alla concentrazione Prof. Antonella Campanini - Scrivere di cibo per educare al cibo. Qualche riflessione intorno al De honesta voluptate di Platina Prof. Dorota Koczanowicz - Food as a vehicle of education. ore 12:30 Roundtable discussion. ore 13:00 Lunch break. ore 15:30 Ongoing projects with food education - Prof. Gianfranco Marrone - The Cucota project: State of the Art - Prof. Nicola Perullo “Education is about lighting a fire, not about filling a pail” (Yeats). Designing a different teaching-learning system at University of Gastronomic Sciences. - Prof. Paola Migliorini - Facilitating transformation and competence development in university education of Gastronomic Sciences: an experiential and action oriented approach in Agroecology.

ore 16:00 Roundtable discussion. ore 16:30 Ecology, Education and School - Dr. Adriana Bosio e Maria Gagliano - Find it, cook it, eat it – Food Education for Children - Dr. Chiara Flora Bassignana - A Blade of Grass – Community Experiments of Food Education - Dr. Ninni Sodahl Gently facing the blank canvas – the art of sensing from the field. ore 17:30 Roundtable discussion.

Venerdì 21 giugno Making-sense of Education

ore 09:30 Meeting at the Edible Garden ore 10:00 Sensing into what is about to emerge – an intuitive and aesthetic exploration With Dr. Ninni Sodahl