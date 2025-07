Il Comune di Cuneo cerca avvocati a cui indirizzare gli utenti del Punto MEET

Il Comune di Cuneo pubblica un’indagine rivolta all’Ordine degli Avvocati di Cuneo, con l’obiettivo di creare un elenco di riferimento a cui poter indirizzare gli utenti del Polo Punto MEET che, nel percorso di accoglienza e supporto, necessitino di una presa in carico legale personalizzata e adeguata alla complessità della situazione.

Nel corso dello scorso anno, infatti, il Punto MEET ha registrato oltre 3.600 passaggi, segno evidente della rilevanza sociale e della crescente domanda di supporto proveniente da parte di persone migranti che si rivolgono allo sportello che il Comune di Cuneo gestisce in co-progettazione con una cordata di soggetti del territorio.

Le richieste più frequenti riguardano la consulenza sulle condizioni per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, le istanze di ricongiungimento familiare, le domande di cittadinanza italiana, l’assistenza nell’espletamento di pratiche amministrative connesse a tali ambiti. Tuttavia, emergono frequentemente situazioni che eccedono la natura ordinaria delle pratiche gestibili dall’Area Servizi del Punto MEET.

Si tratta, in particolare, di casi in cui si renda necessario un intervento legale qualificato, come, ad esempio, per valutare l’opportunità di intraprendere un ricorso giurisdizionale e, in caso positivo, per procedere concretamente con l’azione legale. Questioni che non possono essere prese in carico dal servizio di operatori del Polo Punto MEET, il quale, per sua natura, si configura come sportello informativo e di assistenza amministrativa e non si occupa di contenziosi.

Per questo motivo il Comune intende creare un elenco di avvocate e avvocati con competenze specifiche nella normativa sull’immigrazione in senso ampio, comprendente, ma non limitatamente a, diritto amministrativo, diritto d’asilo e protezione internazionale.

Per manifestare la propria disponibilità è necessario scrivere alla mail polo.meet@comune.cuneo.it, inserendo cognome, nome, riferimento telefonico, mail e ambito di specializzazione.

Tali informazioni permetteranno la redazione di un elenco di riferimento a cui poter indirizzare le persone che necessitino una presa in carico legale o ne manifestino l’esigenza.

Il rapporto che si andrà ad instaurare tra i professionisti disponibili e gli eventuali utenti del Polo Punto MEET sarà personale e senza alcuna presenza o responsabilità dell’Amministrazione. L’indagine ha il solo scopo di raccogliere le disponibilità di eventuali avvocate e avvocati presenti sul territorio al fine di costituire un elenco a cui gli utenti potranno attingere.

L’indagine di mercato non ha un termine di scadenza, pertanto sarà sempre possibile manifestare la propria disponibilità ad essere inseriti in elenco.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Comune di Cuneo al numero 0171.444.545 (Ufficio Politiche Sociali).

Il Punto MEET è il polo di servizi, sito a Cuneo in via Leutrum 7, rivolto alle persone di origine straniera, che offre informazioni, orientamento e servizi specialistici dedicati ai cittadini e alle cittadine provenienti da diversi Paesi del mondo.

È un progetto del Comune di Cuneo, che è proprietario dei locali in cui ha sede e gestisce il servizio, in coprogettazione con una rete di partner costituita dalle cooperative Fiordaliso, che è la capofila, Emmanuele, Momo, Orso, e l’associazione Spazio Mediazione e Intercultura.