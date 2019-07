Pausa estiva per il Coro Multietnico del Piccolo teatro di Bra

L’anno di lavoro e impegno per i nostri cari coristi e del gruppo di volontari che li hanno accompagnati si è concluso nella primavera scorsa con il saggio di sabato 25 maggio nel teatro della Parrocchia di San Giovanni alla presenza di genitori, nonni e simpatizzanti che hanno potuto godere di un gradevolissimo spettacolo vivace e genuino.

Sabato 5 luglio il Coro si è nuovamente esibito, all’ouverture dei tre giorni di festeggiamenti per il decennale del Piccolo Teatro di Bra, sul palco messo a disposizione dal Comune di Bra per l’occasione, nella piacevole cornice dello spazio verde adiacente la scuola media Dalla Chiesa di via E. Brizio.

I giovani coristi hanno di nuovo regalato ai presenti una gioiosa e originale esibizione, come solo i bambini sanno fare! Ora il nostro giovane coro e tutti i volontari che se ne occupano sono in pausa estiva e si godono il meritato riposo, pronti a ripartire in autunno con rigenerato entusiasmo.

Nel ringraziare tutti i partecipanti a questa attività, compresi i genitori che si prodigano affinché non si perda mai nessun impegno, invitiamo coloro che leggono a riflettere sulla valenza formativa ed educativa che questa esperienza accresce nei nostri bambini e a prendere in considerazione la possibilità di incrementare il coro con nuove e fresche voci.

Il direttivo del PTB.