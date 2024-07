Presidi, assegnati i nuovi incarichi nella Granda per l'anno 2024/2025

Giro di valzer, in tutto il Piemonte, dopo che sono stati assegnati dall’Ufficio Scolastico regionale i nuovi incarichi di dirigenza per gli istituti della regione, con decorrenza dal 1° settembre 2024: nella Granda si cambia a Boves, Govone, Venasca, Moretta, Barge, Savigliano, Mondovì, Cuneo e Alba.

Nel capoluogo provinciale scambio di prèsidi per il Liceo Statale “Edmondo De Amicis” e l’Istituto superiore “Bianchi - Virginio”. Paolo Romeo, che oggi dirige il Liceo De Amicis, andrà al Bianchi - Virginio, mentre il percorso inverso attende Carlo Garavagno. Restando in città, da segnalare che andrà in reggenza l’Istituto tecnico commerciale “Bonelli”, rimasto senza titolare dopo il passaggio dell’attuale dirigente Maria Angela Aimone all’Istituto comprensivo di Venasca – Costigliole Saluzzo.

A Mondovì finisce la reggenza all'Istituto comprensivo “Mondovì 1”, che era affidata a Vilma Peirone dell'Istituto comprensivo Mondovì 2, con l'arrivo di Olga Bertolino, che lascia l’Istituto comprensivo “Vassallo” di Boves, dove arriva Angela Raffaele Addamo, proveniente dall’Istituto superiore “Baruffi” di Ceva.

Sull'asse Alba-Mondovì, CPIA 2 “Gino Strada” di Alba arriverà dal Veneto la dirigente Alessandra Arnaldi. Restando nella Città delle Cento Torri, Laura Ragazzo dall’Istituto magistrale “Leonardo da Vinci” di Alba approderà all’Istituto comprensivo di Govone, lasciando spazio a Raffaele Mandaradoni, in arrivo dal comprensivo Alba Centro Storico di Alba.

A chiudere il giro di nuovi incarichi, l'Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di Savigliano attende Daniela Calandri, attualmente all’Istituto comprensivo di Morozzo, mentre all'Istituto comprensivo di Moretta giungerà Maria Grazia Gosso, ora all'Istituto comprensivo Carmagnola II di Carmagnola; infine, all' Istituto comprensivo di Barge Amalia Lenti, oggi al comprensivo di Bricherasio.

Guardando agli incarichi confermati, all’Istituto comprensivo di Cuneo Via Sobrero rimane la dirigente Rosanna Blandi, mentre Bianca Maria Anigello resta al comprensivo di Cuneo – Borgo San Giuseppe. Valeria Cout all’Istituto superiore “Einaudi” di Alba; Wilma Proglio al comprensivo Alba Quartiere Moretta di Alba; Bruno Bruna al comprensivo di Bossolasco; Manuela Torta al comprensivo di Canale; Stefania Magnaldi al comprensivo di Centallo-Villafalletto; Alberto Galvagno al comprensivo “Taricco” di Cherasco; Fabiana Arnaudo al comprensivo “Federico Sacco” di Fossano; Donatella Garello all’Istituto superiore “Giolitti-Bellisario” di Mondovì; Piermario Demichelis al comprensivo di Montà; Pierluigi Rocca al comprensivo “Fenoglio” di Neive; Luca Martini all’Istituto superiore “Arimondi-Eula” di Savigliano.