Il braidese Andrea Barreca vince il premio come "miglior attore" al Venus Italian International Film Festival di Las Vegas

Grande successo internazionale per il cortometraggio "Triangle". Il film - scritto, diretto e co-interpretato da Cataldo De Palma - si è aggiudicato due premi al Venus International Film Festival di Las Vegas: Best Director Short (miglior regia) al torinese Cataldo De Palma e Best Actor (miglior attore protagonista) al braidese Andrea Barreca.

Il cortometraggio è prodotto dalla Top Players Production, con base a Torino, formata da Andrea Barreca, Cataldo De Palma e Diego Violante.

"Triangle" è uno short film thriller.

La trama. Tre amici di vecchia data si riuniscono per la tradizionale escursione di pesca al fiume. Battute goliardiche, sigarette e birre scandiscono la giornata fino al crepuscolo. Radunatisi attorno al falò e complice la luna piena, le chiacchiere degenerano nel racconto di una leggenda su di un’antica torre poco distante dall’accampamento. Tra la sfida e il gioco, il trio si avventura nel bosco in cerca della torre abbandonata. Quel che vi trovano però interrompe le risate e la complicità, mettendo in luce segreti e retroscena inaspettati celati dietro l’apparenza di una grande amicizia… Può una leggenda trasformarsi in realtà?