Incidente per Max Caramazza, costretto a mettere in pausa il suo nuovo lavoro in Regione

Una settimana fa, il 3 febbraio, l'ufficializzazione, nel Palazzo della Regione, del ruolo del cuneese Massimiliano Caramazza, per tutti Max, di esperto su tutti i temi legati alla disabilità.

Max è un disabile. E il presidente Alberto Cirio lo ha voluto nella sua squadra perché si occupi di ciò che vive e conosce da sempre. Nessuno può farlo meglio di lui, appassionato di diritti civili, sempre in prima linea nel raccontare, con ironia e leggerezza, la sua condizione. Purtroppo, per un po' non potrà farlo come vorrebbe, nel suo ufficio al 40esimo piano del Grattacielo della Regione.

E' stato lui ad informare chi lo segue sui social di un brutto incidente occorsogli lo scorso weekend. Sabato è caduto dalle scale con la sedia. E' andata bene, perché sarebbe potuto morire. Però la ripresa non sarà breve: è in ospedale con una spalla fratturata, la sinistra, con dieci punti di sutura in testa e con una vertebra cervicale anch'essa fratturata.

Un brutto brutto incidente, che lui annuncia con il suo solito spirito. "Dicono io sia vivo per miracolo, quindi quelli che hanno fatto le messe nere hanno buttato via i loro soldi. Sono IMMORTALE!"

Noi non possiamo che augurare a Max di riprendersi in fretta, perché torni presto nel suo ufficio in Regione, da dove potrà occuparsi dei diritti e delle necessità dei disabili e da dove potrà davvero mettere al servizio di tutti il suo spirito, il suo coraggio e la sua forza.