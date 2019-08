Un altro incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 agosto, a Ceresole d'Alba. Lo scontro è avvenuto in via Carmagnola tra una vettura e un trattore intorno alle ore 14,15.

Sul posto per la messa in sicurezza dei veicoli è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco dei volontari di Sommariva del Bosco oltre all'emergenza sanitaria. I coinvolti nell'incidente non sarebbero in gravi condizioni.