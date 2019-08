Donna cade con l'auto in una scarpata a Pietraporzio per diversi metri: interviene elisoccorso, non è grave

Incidente intorno alle ore 14,45 di oggi, sabato 10 agosto, in via degli Alpini a Pietraporzio, sulla strada che porta a Pian della Regina. Un'auto guidata da una donna, di cui non sono state rese note le generalità, è uscita fuori carreggiata cadendo per diversi metri giù da una scarpata.

La coinvolta dal sinistro non sarebbe in gravi condizioni e avrebbe riportato solamente qualche frattura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Cuneo l'equipe medico sanitario giunti in loco con elisoccorso proveniente da Alessandria. Carabinieri in loco per i rilievi del caso e gestione della viabilità.