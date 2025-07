Alessandro Barbero dopo l’incendio al Bike Park di Priero: “Sono di nuovo ricoverato, ho rischiato la vita”

Ne avevamo dato notizia sabato scorso, 5 luglio, raccontandovi di un violento incendio scoppiato nel tardo pomeriggio all’interno del bike park di Priero.

L’allarme era stato lanciato intorno alle 18.30 e le fiamme, innescate da una scintilla durante lavori di saldatura su una rampa, avevano coinvolto una vasca contenente cubi di gommapiuma, utilizzati per l’atterraggio in sicurezza durante gli allenamenti acrobatici. Il materiale altamente infiammabile ha alimentato rapidamente il rogo, rendendo la situazione ingestibile.

A farne le spese era stato Alessandro Barbero, campione italiano di BMX freestyle, che ha tentato coraggiosamente di domare le fiamme e mettere in salvo parte della struttura, esponendosi però a gravi rischi. Barbero ha riportato ustioni alle braccia, alle mani e in parte al volto, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, dove si trova tuttora ricoverato per complicazioni.

In un post pubblicato il giorno successivo sui social, ha raccontato quanto accaduto, spiegando di essere nuovamente ricoverato per complicanze.

Barbero ha precisato anche che il suo cellulare è andato distrutto nell’incendio e che sarà irreperibile per qualche giorno. Ha descritto la scena come un “inferno”, rivelando di aver messo a repentaglio la propria vita nel tentativo di salvare dieci anni di lavoro, andati purtroppo completamente distrutti. "Le fiamme - ha scritto -, si sono propagate con violenza impressionante e i danni ammontano a diverse migliaia di euro."

Il campione ha ringraziato chi gli è stato vicino, sottolineando quanto sia stato duro affrontare un colpo simile. “Sono disperato - ha concluso - Il dolore è momentaneo ma la gloria è per sempre. Per qualcuno è stato stupido quel che ho fatto, ma credetemi ho tentato tutto”. Alessandro Barbero lascia il suoi amici e fans promettendo aggiornamenti nelle prossime ore.