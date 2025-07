Frontale tra due auto in via Cuneo a Bra: conducenti in codice giallo a Verduno

E’ di due feriti trasportati in ospedale a Verduno con un codice di gravità giallo il bilancio dell’incidente frontale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 luglio, in via Cuneo a Bra.

Secondo una prima ricostruzione e per ragioni in corso di accertamento, un’auto condotta da un uomo classe 1954 avrebbe invaso la corsia opposta, andando a impattare contro la vettura condotta da una donna del 1988.

L’allarme è scattato poco dopo le ore 14.30.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di emergenza 118 insieme ai Vigili del Fuoco partiti dal Distaccamento di Alba e a una pattuglia dell’Aliquota Carabinieri di Bra, per la regolazione del traffico e i rilievi del caso.