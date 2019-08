Voxonus Festival: annullato il concerto dei "Mille Lumini" a Brondello

Comunicato di annullamento concerto a Brondello Purtroppo, per motivi esterni all’organizzazione viene annullato il concerto dei “Mille lumini” in programma per mercoledi 14.

"Voxonus Festival - Dalle Alpi al Mare' comunica che, per motivi esterni all'organizzazione del Festival, il concerto dei 'Mille Lumini' in programma mercoledì 14 agosto a Brondello è stato ANNULLATO.

Consapevoli dell'importanza che la data ricopriva per la rassegna, e a fronte delle numerose richieste, abbiamo fatto il possibile per mantenere e recuperare l'appuntamento. L'organizzazione ha tuttavia riscontrato diversi problemi sul territorio, difficoltà che hanno compromesso la data del caratteristico concerto ai piedi dell'Antica Torre di Brondello. Ci scusiamo per il disagio.

L’amministrazione dell’Orchesta Sinfonica di Savona