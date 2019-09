Alba fa i conti con nuovi allagamenti in corso Cortemilia. Terra da un vigneto invade la strada

Dopo un nuovo sabato sera di emergenza l’Amministrazione albese torna a fare il punto sulla problematica degli allagamenti che flagellano la zona di corso Cortemilia.



L’ultimo episodio è quello verificatosi lo scorso 31 agosto, quando il forte temporale scatenatosi sulla capitale delle Langhe poco dopo le 20 e proseguito per una mezz’ora ha causato nuovi problemi nella zona all’uscita della città in direzione Ricca di Diano d’Alba, interessandone in particolare due tratte: quella all’incrocio con via De Gasperi e, poco più a monte, la zona di strada Sottoripa.



"Sulla prima – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio, tra i primi a giungere sul posto insieme al sindaco Carlo Bo e al vice Emanuele Bolla – si sono in sostanza ripresentate le ben note problematiche che da tempo interessano la zona. Il tema è purtroppo annoso e alla sua soluzione la nostra Giunta ha dedicato uno dei suoi primi stanziamenti, circa 90mila euro destinati a una serie di interventi di messa in sicurezza idrogeologica che confidiamo possano essere definitivamente risolutivi. Confido quindi che, espletate le necessarie procedure progettuali, quei lavori possano partire quanto prima, così da evitare il ripetersi di allagamenti che rappresentano un danno per i privati interessati e un rischio per la circolazione stradale".



La negativa novità di giornata riguarda invece l’interessamento – tra le zone invase dall’acqua – di una lungo tratto stradale posto all’altezza di strada Sottoripa, dove un fiume di fango è sceso da un vigneto di recente realizzazione sulla collina a monte della strada, andando a invadere la carreggiata.



"Purtroppo sì – conferma ancora Reggio –. La terra proveniente da quell’impianto, ancora non inerbato, si è abbondantemente riversata sulla strada a valle. I vigili urbani, intervenuti sul posto, hanno verbalizzato quanto accaduto e ora chiederemo al proprietario di predisporre adeguate misure affinché tale circostanza non si debba ripetere".



Un’ultima battuta l’assessore Reggio la riserva per rivolgere un ringraziamento a "squadre del Comune, volontari della Protezione civile comunale e addetti della Stirano, intervenuti con tempestività ed efficacia per rimettere in sicurezza la strada".