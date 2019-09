Intervento dei Vigili del fuoco, questa mattina (domenica) a Busca, in via Caraglio, per l'incendio di una canna fumaria.

Immediato l'allarme, in seguito al quale sono giunte sul posto le squadre dei pompieri di Cuneo e Busca.

Le operazioni sono durate all'incirca 90 minuti, con lo spegnimento delle fiamme e la successiva messa in sicurezza della canna fumaria. Sul posto anche i Carabinieri di Busca.