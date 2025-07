Incidente sul lavoro alla Michelin di Cuneo: 54enne in gravi condizioni

Incidente sul lavoro alla Michelin di Cuneo stamattina 22 luglio, attorno alle 11.

Un operaio di 54 anni sarebbe stato investito da un mezzo in movimento, che gli avrebbe schiacciato gli arti inferiori.

L'incidente sarebbe avvenuto nei pressi dell'ingresso, nella zona del vecchio reparto delle camere ad aria, non lontano dagli impianti sportivi.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri, presenti sul posto. Saranno di aiuto le immagini della videosorveglianza, già acquisite dagli inquirenti.

L'uomo, residente a Cuneo ma originario del Torinese, è stato elitrasportato al CTO in codice rosso.

E' in gravi condizioni ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ricoverato in prognosi riservata è in sala operatoria per un delicato intervento agli arti inferiori.

Notizia in aggiornamento