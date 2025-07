Scontro tra un trattore e un furgone a Murazzo di Fossano

Un violento scontro si è verificato nella prima serata di oggi, martedì 22 luglio, a Murazzo, frazione del Comune di Fossano.

A essere coinvolti nell'incidente un trattore e un furgone utilizzato per le attività mercatali, che transitavano sulla strada statale 231 di Santa Vittoria.

L'allarme è scattato attorno alle 19.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Cuneo e Fossano per mettere in atto le manovre di estricazione per una delle persone coinvolte nello scontro, poi affidata alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, insieme ai Carabinieri per i rilievi del caso.