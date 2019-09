A Cuneo il "Laboratorio di autostima"

Lunedì 7 Ottobre alle 21 presso l’Oratorio Salesiano Don Bosco di Cuneo il secondo appuntamento con il Laboratorio dell’autostima, appuntamento che l’associazione offre gratuitamente a tutta la cittadinanza.

L’incontro sarà tenuto dalla dott.ssa Giulia Martini, psicoterapeuta psicosomatica dell’Associazione Noi4You, il tema che affronteremo è una nuova sfumatura dell’Autostima come modo di essere che si stratifica nella nostra interiorità, istante dopo istante, colorando il nostro corpo come un mosaico di esperienze.

“E’ il nostro corpo che ci permette di cogliere e rappresentare ciò che siamo.”

La dott.ssa Martini insegnerà ai partecipanti tecniche corporee e di respirazione per “Allenare” ad aumentare l’immagine corporea e il modo con cui il proprio corpo appare nella mente, ovvero un insieme di immagini, emozioni ed esperienze che ha fatto con il corpo. La pace viene dall’interno, non dall’esterno.





Il laboratorio dell’autostima è un appuntamento mensile in cui Noi4you crede molto per la finalità preventiva rispetto al fenomeno della violenza: una persona che crede in sé stessa, che si vuole bene, sa essere indipendente emotivamente e sa dunque distinguere le situazioni che la feriscono da quelle che la fanno stare bene.

L’appuntamento è dunque alle ore 21.00 lunedì 7 ottobre presso l’oratorio Salesiano Don Bosco di Cuneo, ingresso libero . Non è necessaria la prenotazione per partecipare al laboratorio.





Chiunque potrà contattare NOI4YOU per ulteriori informazioni tramite l’utenza telefonica 3755518066 o tramite la mail noi4you.cn@gmail.com.