Mondovì piange la scomparsa di Sergio Rossi, vittima di un incidente in bici

Sgomento e profonda commozione a Mondovì e, in particolare, in frazione Breolungi, dove si è diffusa la notizia della scomparsa di Sergio Rossi, 63 anni, vittima di un incidente in bicicletta verificatosi sabato 12 ottobre.

L'uomo stava percorrendo unitamente a un gruppo di amici la strada provinciale 3 di Castiglione Falletto, quando è improvvisamente caduto in un fossato adiacente alla carreggiata. Le sue condizioni sono sembrate da subito serie, tanto che è stato disposto il trasferimento immediato al CTO di Torino, dove è spirato nella giornata di domenica 13 ottobre.

L'uomo, padre di due figli (Alberto ed Erika), era appassionato di ciclismo, che praticava a livello amatoriale con indosso i colori della Monastero Vasco Bike.