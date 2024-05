Ponteggio pericolante a Racconigi, la ditta chiarisce: “Un’auto l’ha colpito per poi fuggire”

In riferimento all’articolo uscito sul nostro giornale il 4 maggio, incentrato sulla rimozione da parte dei vigili del fuoco di un’impalcatura edile pericolante montata attorno a una palazzina di via Enrico Fermi a Racconigi, chiariamo – come richiesto dall’azienda FBC srl – che lo stato di pericolosità dell’impalcatura era dovuto all’urto con un’automobile riportato anche nel verbale dei vigili del fuoco stessi.



L’auto, in corsa a grande velocità, in prossimità della curva nei pressi del cantiere ha sbagliato manovra urtando il ponteggio. Quindi, è fuggita.