Sommariva Perno, auto si ribalta: intervengono i vigili del fuoco

Incidente spettacolare, ma per fortuna senza troppe conseguenze, a Sommariva Perno, questa mattina. Un'auto è uscita di strada in via Alba e si è ribaltata. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba, che hanno messo in sicurezza la vettura per permettere al guidatore di uscire dall'abitacolo. Il conducente, illeso, ha rifiutato di ricevere le cure mediche. Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata da Sommariva Bosco. Erano presenti i carabinieri di Canale e Sommariva Perno e la polizia locale di Sommariva Perno.