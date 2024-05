Addio a Giovanni Perona, papà e nonno gentiluomo

Se n'è andato nel silenzio dell'alba mattutina, del grigio e piovoso lunedì 6 maggio. Giovanni Perona aveva da poco compiuto 98 anni, lo scorso 12 aprile, con orgoglio e gratitudine ha festeggiato nonostante i recenti problemi di salute. Da moltissimi anni viveva a Gaiola, ai piedi della valle Stura, con l'amata moglie Paolina e il figlio Massimo, non distante dalla figlia Marisa e al genero Renato.

Un uomo d'altri tempi, lo descriverebbe chi lo ha conosciuto, distinto e perbene, dal cuore nero-azzurro, che ancora una volta ha potuto gioire per lo scudetto appena vinto dalla sua Inter.

Un uomo dedito alla famiglia, benvoluto dalle tante persone che lo conoscevano. A dicembre, proprio con Paolina avevano spento 70 candeline insieme. Un anniversario di matrimonio raro, quanto vero e sentito. Una di quelle coppie lucide e tenaci, un esempio di amore eterno e di abnegazione, rispetto e devozione l'uno per l'altra fino all'ultimo respiro. Di quelle che quando vedi e frequenti te ne innamori e ti auguri di poterne seguire l'esempio.

Nulla lo inteneriva di più che potersi intrattenere con i nipoti Ivano e Daniel a cui nel tempo si sono aggiunte le rispettive compagne Stella e Sara e i loro figli. Per i pronipoti Loris, Vanessa, Lian e Sabrina non mancava mai il dolcino o la battuta.

Un uomo a cui piaceva mantenersi informato e a cui non poteva mancare l'edizione fresca del quotidiano da sfogliare, il cui spirito competitivo si avvertiva nella perseveranza delle parole crociate e cruciverba, anche nei periodi più duri.



Per chi vorrà salutarlo verrà recitato il SS. Rosario stasera alle 19.30 nella chiesa parrocchiale di Gaiola e domani alle 15 il funerale. La messa di settima sarà celebrata giovedì 16 maggio alle 20 e la trigesima domenica 2 giugno alle 11, sempre nella parrocchia di Gaiola.