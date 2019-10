Al via la settima edizione Cuneovualà in Fondazione Peano con i carnet di Lorenzo Dotti (GALLERY)

Alla settima edizione di Cuneovualà, la Fondazione Peano ha presentato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18 ottobre, la rassegna dei viaggi con il quaderno di Lorenzo Dotti (Torino, 1958), un protagonista del disegno naturalistico italiano, guida biowatching e coordinatore dell’Atlante delle orchidee selvatiche del Piemonte.



La mostra monografica è la prima antologica in assoluto che include la totalità dell’opera carnettistica con i trentasette quaderni di viaggio realizzati da Lorenzo Dotti a partire dal 1981, accompagnati da un corpus di illustrazioni in originale accanto agli strumenti del mestiere, dalla tavoletta per i disegni in immersione subacquea alle pastiglie di pigmento White Night (acquarelli reperibili solo via web o acquistati direttamente in Russia) che descrivono in modo esauriente le caratteristiche di un’attitudine quasi quarantennale al viaggio e al disegno.



“Viaggiare col quaderno - scrive la curatrice Ivana Mulatero e ideatrice della rassegna CuneoVualà - è la dimensione abituale di Lorenzo Dotti. Il suo modo di attraversare il mondo, di accarezzarlo con lo sguardo e afferrarlo con la mente per conoscerlo, interpretarlo, descriverlo e restituirlo con acume e intelligenza, mobilitando le facoltà raziocinanti dell’illustratore scientifico, e con lo stupore e la meraviglia delle doti intuitive di un disegnatore/viaggiatore en plein air, con migliaia di disegni al tratto riflessi in pozze d’acquerello bagnato sulle pagine”.



Dai ripetuti soggiorni nelle isole dell’arcipelago toscano al progetto in corso di realizzazione dedicato alle Eolie, di cui la mostra alla Fondazione Peano presenta nel manifesto una pagina dedicata a Filicudi. Il filo della narrazione, inedito, è pensato per un viaggio che nasce da una documentazione proveniente dallo studio delle vedute eoliane realizzate da un grande esploratore ottocentesco del Mediterraneo, il principe antropologo Luigi Salvatore d’Asburgo.



Si profila in tal modo una diversa interpretazione della forma d’arte dei carnets de voyage, intesi come una guida per percorrere, a ritroso nel tempo, la biografia di qualcuno, sia esso un personaggio storico o un famigliare, come nel caso del celebre nonno di Lorenzo Dotti, l’architetto razionalista Giuseppe Pagano Pogatschnig, autore della Bocconi a Milano e dei primi scali per i viaggi in idrovolante negli venti del Novecento.



La mostra In viaggio col quaderno di Lorenzo Dotti è presentata all’interno della settima edizione di CuneoVualà, tra le più importanti manifestazioni italiane dedicate alla cultura del carnet di viaggio disegnato, dalla tradizione antica e con un fascino inalterato nel tempo.



CuneoVualà è promossa e organizzata dalla Fondazione Peano con l’ideazione e la curatela di Ivana Mulatero. La rassegna, in collaborazione con l’Associazione Autori Diari di Viaggio di Ferrara, il Primo Liceo Artistico di Torino, l’Alliance Français di Cuneo, il Liceo Artistico Buniva di Pinerolo, presenta la continuità di un percorso di studio per una storia aggiornata del taccuino di viaggio disegnato in Italia attraverso l’approfondimento di alcune esemplari figure di viaggiatori/disegnatori, come è stato per l’edizione 2017 con la personale dedicata a Stefano Faravelli e per l’edizione 2018 con la mostra di Giancarlo Iliprandi.



CuneoVualà presenta, inoltre, una selezione dei taccuini realizzati nel corso dell’anno 2019 in occasione di alcune collaborazioni della Fondazione Peano con il Consiglio Regionale del Piemonte (Carnet a Palazzo Lascaris, febbraio-maggio), con l’Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica (Parco della Mandria, giugno), con i Musei Reali di Torino (Primo Disegno Reale, settembre). La mostra sarà corredata dai suggerimenti poetici sul tema del viaggio e dai diversi esemplari di taccuino disegnato, dal non finito all’impaginato in studio, con diverse metodologie legate alle esperienze di full immersioni e a quelle veloci da urban sketchers.



Tra i disegnatori di carnet si segnalano, tra gli altri: Anna Regge, Cristina Girard, Cendrine Bonami Redler, Sighanda, Marco Bonifacino, Elena Arrò, Laura Spianelli, Fabrizio Brusa, Donatella Peli, Roberto e Silvia Cariani, Anna Maria Gianguzzo, Andrea Varca, Catia Sardella, Walter Tesio, Antonella Stillone, Maria Francesca Starrabba, Elena e Claudio Monaco, Federico Morgando, Roberto Malfatti.



La mostra rimarrà aperta fino a domenica 17 novembre 2019 con il seguente orario:

da giovedì a domenica ore 15.30-18.30. Ingresso gratuito.

Per info: segreteria@fondazionepeano.it www.fondazionepeano.it