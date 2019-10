Uomini e mezzi dei vigili del fuoco della Granda ad Alessandria per l'emergenza maltempo

La provincia di Cuneo in supporto a quella di Alessandria, messa a dura prova dall'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio il territorio. C'è un morto, mentre sono stati trovati vivi i due dispersi. Stamattina, in Prefettura, c'è stato un vertice per il coordinamento degli interventi e per gestire le forze in campo.

Tra queste i vigili del fuoco di Cuneo, una sezione operativa, partita nella mattinata di oggi 22 ottobre: 9 uomini, mezzi 4 x 4 e motopompe.

Da Cuneo sono partiti, oltre ai vigili del fuoco, anche 30 volontari di Protezione Civile, con diversi mezzi e attrezzature.