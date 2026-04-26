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Incidente in galleria sulla Statale del Colle di Nava: due feriti, strada chiusa al traffico
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Cronaca | 26 aprile 2026, 17:37

Incidente in galleria sulla Statale del Colle di Nava: due feriti, strada chiusa al traffico

Auto tampona un camper all’altezza del bivio per Cesio

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Soccorsi in atto lungo la Statale 28 del Colle di Nava dove, secondo gli ultimi aggiornamenti, si è verificato impatto frontale tra una vettura e un camper, a cui si è aggiunta una seconda auto che ha successivamente tamponato il camper all’interno della galleria di Pieve di Teco, nei pressi del bivio per Cesio.

Ad avere la peggio è stato un uomo sulla settantina, trovato in condizioni critiche: una volta estricato dalle lamiere, è stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza tramite elisoccorso Grifo all’ospedale Santa Corona

Ferita anche una donna di 78 anni, che ha riportato un trauma a un arto superiore: è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Imperia per le cure del caso. Il conducente dell’auto, rimasto contuso, è ancora in fase di valutazione da parte del personale sanitario.

Sul posto sono presenti anche i sanitari del 118, oltre alle forze dell’ordine, che stanno gestendo la sicurezza e i rilievi del caso. È stato inoltre allertato l’elisoccorso Grifo.

A causa dell’incidente, la strada risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia, in attesa della messa in sicurezza della galleria.

Diego David

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