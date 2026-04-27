Donna trovata morta in casa in un’abitazione di Sommariva del Bosco

Era forse deceduta da alcuni giorni la donna trovata privo di vita nella sua abitazione di via Garitte a Sommariva del Bosco, nella zona del paese attraversata dalla Provinciale che conduce in frazione Madonna del Pilone.

La donna, classe 1962, priva di congiunti diretti, viveva da sola in quell’abitazione. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.

Il ritrovamento è stato effettuato dai Vigili del Fuoco giunti sul posto con squadre da Alba e dal distaccamento volontari di Racconigi, intervenuti insieme al servizio di emergenza di Azienda Zero su richiesta dei Carabinieri dopo che questi erano stati allertati circa l’impossibilità di raggiungere la donna,.

L’allarme è scattato poco le 12 di oggi, lunedì 27 aprile.