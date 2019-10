"L’amore appeso" di Lorenzo Merlo in mostra negli spazi dell’Open Baladin di Cuneo

Sarà visitabile sino al prossimo 4 dicembre la mostra "Pin Up, l’amore appeso", che Lorenzo P. Merlo inaugura oggi, sabato 26 ottobre, alle ore 18 presso i locali dell’Open Baladin di piazza Foro Borio a Cuneo.

Così Ileana Visigalli descrive il lavoro di ricerca dell’artista albese: "Col provocatorio titolo di 'Pin Up, l’amore appeso', l’artista si rifà concettualmente al periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando le immagini di donne ammiccanti e sorridenti venivano appese dai soldati impegnati al fronte nei loro accampamenti, in un atto consolatorio che 'ricordasse' loro una vita precedente alla barbarie del fronte e della guerra".

"Lorenzo P. Merlo colloca questo pensiero su un piano di riflessione ponendo la domanda, quanto mai attuale in questo periodo storico, su come la società interpreta in maniera spesso indiscriminata l’Io Femminile. Una società che trascura la vera identità della donna violando e oltraggiando il suo corpo, mercificandolo e 'appendendolo' per lenire e appagare i propri bisogni e le proprie necessità e derubandola quindi della sua anima più profonda e vera. Tramite le sue opere l’artista offre al nostro sguardo immagini femminili compresse in rielaborazioni digitali, obbligando l’osservatore all’accurata ricerca della vera identità che richiede uno sguardo attento e paziente".

"Provocatorio e di grande riflessione è anche il titolo che l’artista dà a ognuna delle sue opere. Son tutti nomi di dee. L’intento è quello di richiamare in ciascuno di noi il senso di 'inviolabilità' che il divino porta con sé, collocando la donna in quello spazio che le restituisca ciò che le spetta di diritto: libertà e rispetto".