Al Cimitero di Cuneo terminata l'area per la dispersione e inumazione delle ceneri

Il Cimitero ha un’area per la dispersione e inumazione delle ceneri.

“Lo spazio è stato realizzato con l'intento di offrire ai cittadini un luogo raccolto dove dare l'ultimo saluto ai propri cari e dove tornare ed essere immersi nel verde in una sorta di anfiteatro naturale che possa trasmettere una sensazione di pace e conforto” commenta l’Assessore ai Servizi Funebri Luca Serale.

Lo spazio è stato creato in un'area libera e non in uso, facilmente raggiungibile sia dall’ingresso principale che da quello secondario. L'area è di 40 metri x 35, completamente pianeggiante.

Il fondo è un prato chiuso da un perimetro di alberi a medio fusto (cipressi/Thuje) che scandiscono ritmicamente i lati dell’intero campo cimiteriale. Al centro lo spazio fissato per lo spargimento delle ceneri, un semplice cerchio che racchiude un basso cumulo di sassi di fiume, bagnati da gocce d’acqua. Nelle aree circostanti potranno essere ospitate le inumazioni delle ceneri.

A questo spazio centrale si giunge per il rito della dispersione lungo due brevi vialetti, realizzati con pavimentazione in porfido bordata da cordonate in pietra di Luserna, che segnano il percorso di arrivo al cerchio. All’intersezione dei due vialetti è ricavata uno spazio di maggiori dimensioni per l’espletamento del rito.

Il progetto garantisce l’accesso e la percorribilità di tutte le aree del cimitero senza barriere architettoniche di nessun tipo.

Il costo complessivo del progetto, elaborato dai geometri Massimo Gerbaudo di Cuneo e Paolo Ferrero di Bernezzo e realizzato sotto la direzione lavori dei tecnici comunali dalla ditta “Nuova Edilizia di Girello Arch. Oscar” di Cuneo, è stato di 195.000 euro.

Con gli avanzi del ribasso d’asta, nelle prossime settimane verranno realizzate quattro nuove lapidi commemorative (a fianco di quelle già presenti) e una panchina in pietra.

Ma non solo un'area per le ceneri. Il Comune di Cuneo, come aveva specificato l'assessore Luca Serale, sta anche valutando la costruzione di una "sala del commiato": si tratta di una sala laica per consentire la celebrazione delle esequie anche a chi non vuole una cerimonia religiosa.