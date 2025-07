Dialogo e collaborazione: Comune e Consulta dei Quartieri di Cuneo a confronto

Un lungo incontro si è svolto nel tardo pomeriggio di martedì 8 luglio tra l’Amministrazione comunale e il direttivo della Consulta dei Quartieri e delle Frazioni di Cuneo. Per la prima erano presenti la Sindaca Manassero, il Vicesindaco Serale e gli Assessori Fantino, Tomatis, Pellegrino, Olivero e Demichelis. Per la seconda, il neopresidente Merlino e i vicepresidenti Beltramo, Migliore e Borio.

Proprio Merlino ha esposto alcune tematiche puntuali riguardanti la città e la difficoltà di alcuni Comitati nel dialogare con la Giunta.

La Sindaca è poi intervenuta condannando con fermezza un post uscito (e poi cancellato) sulle pagine social della Consulta, in cui si paragonava la campagna di comunicazione sui progetti PNRR alla propaganda fascista: “Un’offesa grave e vergognosa per un’Amministrazione e una città convintamente antifascista come la nostra. Inopportuna, perché il PNRR ci obbliga a comunicare quanto si sta facendo con i fondi ricevuti, e non parliamo di aria fritta ma di ciò che sta avvenendo concretamente. Ad esempio, restituiremo oltre 130 unità abitative a persone fragili e ai giovani, una cosa che non avveniva da tanti anni. Interventi che, tra l’altro, abbiamo condiviso ampiamente in passato con i Comitati e con i cittadini e continuiamo tutt’ora a farlo”.

“Le somme spese in comunicazione, inoltre, sono una minuscola parte rispetto agli oltre 60 milioni di euro ottenuti con i finanziamenti europei e sono pubbliche da tempo” – aggiungono i colleghi.

Da parte della prima cittadina e della Giunta, la massima disponibilità ad incontrarsi più spesso: “L’ascolto e il confronto sono alla base del nostro modus operandi. Spesso però è difficile soddisfare tutte le domande, o farlo entro i tempi richiesti, ma certamente non lasciamo indietro nessuno e interveniamo quando e dove possibile. È presente un assessore con delega ai quartieri e alle frazioni, che già dialoga con i Comitati per valutare gli interventi e le relative priorità: su questo possiamo lavorare insieme per una maggiore condivisione”.

Entrando nel dettaglio delle segnalazioni, gli assessori presenti hanno risposto alle sollecitazioni del presidente della Consulta. Relativamente all’attraversamento sulla Circonvallazione Bovesana, l’Assessore alla Mobilità Pellegrino concorda sulla necessità di trovare una soluzione quanto prima: “Per questo motivo abbiamo già avuto alcuni incontri con la Provincia (quale proprietaria della strada, il cui parere positivo è indispensabile) e ne avremo un altro a breve per trovare una soluzione congrua, nel rispetto sia del traffico veicolare che dell’utenza debole (pedoni e ciclisti). Va però ricordato che ogni intervento deve tenere conto della tipologia di strada, nel rispetto delle normative vigenti”.

In merito alle richieste di lavori più tempestivi, Pellegrino dichiara: “Per le operazioni di ordinaria manutenzione e sicurezza cerchiamo di agire nel più breve tempo possibile. Per progetti più importanti non si può intervenire dall’oggi al domani, ci vuole una programmazione e molte volte la ricerca dei fondi necessari: tutto questo richiede del tempo. Siamo però molto attenti a coinvolgere i comitati nelle progettazioni più impattanti. Ne sono un esempio i lavori di prossima realizzazione a San Paolo, la recente riqualificazione della piazza a Roata Rossi, i numerosi interventi sulla viabilità a Borgo Gesso o nei quartieri di Donatello e Gramsci e molti altri”.

“La maggior parte delle panchine dismesse dal viale Angeli non sono utilizzabili – spiega invece l’Ass. Demichelis - perché ormai vetuste e la risistemazione richiede degli investimenti”. Per questo l’Assessore al Verde Pubblico ha proposto di valutare insieme ai comitati le collocazioni per poi stabilirne la suddivisione. “Alla pedancola sul torrente Gesso ci teniamo molto, ma dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra aspettative e fondi a disposizione. Con 500.000 euro non si può fare un ponte lungo 360 metri e con le caratteristiche necessarie per il contesto in cui si costruirebbe. E non troveremo nemmeno 5 milioni di euro. Stiamo lavorando con il Comitato per la pedancola per il superamento delle autorizzazioni regionali e per arrivare ad un’idea di spesa”.

Per quando riguarda i bagni pubblici, Demichelis ha spiegato che entro la fine del 2025 verranno sostituiti 4 dei 6 bagni presenti in città (piazza Torino, corso Soleri, corso Brunet e parco della Resistenza) con nuove tecnologie autopulenti. Per far fronte alla manutenzione costante e agli atti vandalici, verranno messi a pagamento. “Contiamo poi di sostituire i due restanti durante l’anno prossimo”, conclude l’ass. al Verde Pubblico.

In conclusione, il Vicesindaco Serale ha illustrato la situazione riguardante i Lavori Pubblici: “Abbiamo sostituito oltre 6.000 punti luce su 8.000, ma abbiamo un piccolo avanzo che andremo ad utilizzare per le zone frazionali ancora carenti sotto il punto di vista dell’illuminazione, così come quanto risparmiato dal progetto della Silver House potrà andare a beneficio dei marciapiedi nelle vie limitrofe a piazza Europa”.

Così i rappresentanti della Consulta dei Quartieri e delle Frazioni in merito all’incontro: “Riteniamo imprescindibile il confronto con la Giunta comunale per la condivisione di idee e la segnalazione di problematiche relative alla città. Il fine ultimo è quello di raccogliere le impressioni dei cittadini attraverso il dialogo che avviene normalmente tra la cittadinanza ed i Consiglieri dei Comitati di Quartiere. Tutto può essere migliorato adottando soluzioni condivise. L'incontro ci ha permesso di chiarire le posizioni stabilendo un percorso di collaborazione costruttiva con il Comune. Riteniamo che questo sia importante per il futuro della nostra città. Ci impegniamo a continuare a collaborare per il bene di Cuneo”.

Come richiesto dai rappresentanti dei comitati, verrà organizzato un incontro tra la Giunta e la Consulta sui cantieri PNRR in corso in città.