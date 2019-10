Il CRAS di Bernezzo libera due gufi dagli spalti della Castiglia di Saluzzo

Halloween, si sa, è la festa di streghe, gatti neri, gufi , civette e fantasmi ed anche quest’anno ai bambini ed ai loro genitori che hanno partecipato all’evento “Halloween in Castiglia” a Saluzzo è stata data la possibilità di vedere da vicino un paio di questi protagonisti, grazie al Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo.

Ripetendo l’esperienza dello scorso anno, al termine della manifestazione i volontari del CRAS hanno mostrato ai presenti una coppia di splendidi gufi ricoverati da alcuni mesi presso il loro Centro ma, soprattutto, hanno regalato agli interessatissimi spettatori la magia del rilascio di questi magnifici signori della notte che dopo un volo sopra i cortili dell’austero castello del Marchesato, sono spariti nell’oscurità dei boschi della collina.

I due gufi erano arrivati al Centro quando ancora non potevano volare perché troppo giovani, ma con il passare dei mesi i due pulli, grazie alla professionalità ed all’amore dello staff , sono diventati adulti e pronti a spiccare il volo: adesso potranno finalmente assaporare la meritata libertà, volando nel buio della notte sopra la capitale del Marchesato.

Il CRAS di Bernezzo si occupa di tutti i selvatici in difficoltà che, è bene ricordarlo, sono patrimonio indisponibile dello Stato e come tali devono essere conferiti per legge ai CRAS di competenza: nel 2018 gli animali giunti al Centro di Bernezzo hanno raggiunto quasi le mille unità.