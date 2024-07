Cervere: Antonello Venditi chiude l’edizione 2024 dell’Anima Festival

Si è concluso in festa il programma dell’edizione 2024 dell’Anima Festival, il progetto musicale di Ivan e Natascia Chiarlo, musicisti saviglianesi che da nove anni accolgono nell’Anfiteatro dell’Anima - struttura privata a pianta di teatro greco che hanno costruito sulla sommità della collina di Cervere - i più importanti tour nazionali.



Dopo i concerti di Fiorella Mannoia, Umberto Tozzi, Ermal Meta e Mahmood nella serata di ieri (domenica 21 luglio) il palco ha visto come ospite nientemeno che Antonello Venditti. Già per tre volte applaudito all’Anima Festival, è arrivato preannunciato dal successo planetario dello storico brano “Notte prima degli esami” con cui quarant’anni fa ricordava l’emozione dell’esame di maturità. Nel 2024 lo festeggia con una tournèe che può contare su un pubblico intergenerazionale. Per lui tutto esaurito, anche gli ultimi posti.

Un festival da “tutto esaurito”

Il primo concerto in cartellone per quest’edizione dell’Anima Festival è stato quello di Fiorella Mannoia, sul palco sabato 13 luglio alle 21.30 con “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”. Tutto esaurito per lei e per Umberto Tozzi, ma anche per i concerti di Mahmood e di Antonello Venditti.



"Non era mai capitato di iniziare il festival con tre date al completo – racconta il direttore artistico Ivan Chiarlo - . Tutti i big che si avvicenderanno sul palco, sono richiestissimi. Siamo riusciti ad assicurarci la loro presenza proprio perché il Festival ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama dei grandi appuntamenti estivi italiani’’.



Conclusa la parte musicale dell’evento l’Anfiteatro dell’Anima tornerà ad aprire le porte il prossimo 4 agosto all’insegna del cabaret: protagonista Angelo Duro con “Sono Cambiato”, dove l’ex iena porta in tour il suo ultimo monologo in cui conferma la fama di “comico immorale”.