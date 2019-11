Un mese di notizie con TargatoCn e LaVocediAlba: i principali fatti di ottobre 2019

Ecco i principali articoli di ottobre 2019 comparsi su www.targatocn.it e www.lavocedialba.it

Grave atto intimidatorio nei confronti di Alfredo Fantone, dal 26 maggio scorso primo cittadino del piccolo centro dell’Alta Val Po. La busta giunta in Municipio. Indaga la Procura della Repubblica di Cuneo.

Degrado a Cuneo in corso Giolitti e al Movicentro. L'amministrazione comunale risponde con due sgomberi: uno il 4 ottobre e l'altro il 15 ottobre

Incidente mortale a Pianfei il 2 ottobre: la vittima è Luca Cravero, 22enne di Margarita

Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi è avvenuto giovedì 3 ottobre. Un automobilista ha perso il controllo della vettura ed ha capottato a pochi metri di distanza da piazza Galimberti a Cuneo. Nessun passante è rimasto ferito

Operazione delle Fiamme Gialle della “Granda”: hanno individuato complessivamente 65 lavoratori irregolari, di cui 43 completamente “in nero”

Giovedì 3 ottobre un incidente in montagna. Cade per centinaia di metri mentre scende dal Monviso: il Soccorso alpino recupera un 63enne, vivo per miracolo

Presunte truffe dei contributi europei sugli alpeggi, non ci fu raggiro: tutti assolti gli imputati. In contestazione vi erano alcune domande di finanziamenti per terreni nei comuni di Entracque e Valdieri

Abbiamo seguito da vicino "Caluma el vache" a Elva: lo spettacolo del ritorno delle mandrie a valle con Confagricoltura

Venerdì 4 ottobre è stata inaugurata l'89ª "Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba"

Furti e rapine nelle case di riposo, un colpo anche a Rodello: operazione "Quiete", tre gli arresti

Cadono pezzi di cemento dal cavalcavia, sabato 5 ottobre è stata chiusa la tangenziale di Mondovì verso l'autostrada. Riaperta domenica 6 ottobre

Fanno saltare il bancomat e fuggono con il bottino: colpo nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre all'ufficio postale di Guarene

Un'esercitazione in montagna degli alpini si trasforma in realtà. In addestramento sul Monviso, salvano l’alpinista 63enne precipitato a monte dell’Andreotti

Festa per il 40° anniversario della riapertura della linea del Tenda. In viaggio sul treno storico da Ventimiglia a Cuneo

Incidente mortale a Genola. La vittima è Aldo Ascone, operaio di 42 anni, investito in bici mentre tornava a casa domenica 6 ottobre

Ancora Genola in lutto per un incidente mortale sul lavoro alla Cemental

Fungaiolo di 73 anni non torna alla macchina, partono le ricerche a Frabosa Sottana ma lui era semplicemente addormentato

“Luca e questo libro mi hanno portato in giro per l’Italia": compie un anno "Portami lassù" di mamma Cristina Giordana

Il Nord, giornale della Lega, è introvabile e vale 9mila euro. L'ex segretario provinciale Stefano Isaia: "Quando l'ho saputo mi è venuto un colpo. Ne ho due copie chiuse in cassaforte"

Mercoledì 9 ottobre è evasa dai domiciliari Assunta Casella, condannata a luglio 2017 a 21 anni e tre mesi di carcere per l'omicidio del marito Severino Viora, avvenuto a Paroldo. Il corpo dell'uomo venne trovato l'8 giugno 2016 in un noccioleto vicino a casa. La donna si è costituita dopo 48 ore

Giovedì 10 ottobre il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati a Carrù, nel centenario della nomina a senatore di Luigi Einaudi

Ancora un incidente sul lavoro. A Maddalene di Fossano è deceduto Paolo Aimetta di 32 anni, travolto da un macchinario per la raccolta di fagioli

Una notizia curiosa da Novello, dove il giovane archeologo e sommelier Simone Tabusso fa rinascere dopo 2000 anni l'antico vino romano

Lutto a Mondovì. Sergio Rossi, 63enne di Breolungi, è deceduto al CTO di Torino in seguito alla caduta in un fossato adiacente alla strada provinciale 3 di Castiglione Falletto, verificatasi sabato 12 ottobre

Piazza Duomo di Alba è il miglior ristorante del Piemonte: cinque cappelli per Enrico Crippa per la guida L'Espresso del 2020. Per lo chef stellato arriva anche un altro riconoscimento durante la Fiera Internazionale del Tartufo: la nocciola d'oro

Notizia curiosa da Mondovì. Una domenica da incorniciare per Eugenio Baudana, sindaco di Cissone, che ha salutato l'arrivo di due nipotini a 3 ore di distanza l'uno dall'altro

Savigliano in lutto per la scomparsa del giovane Enrico Toma, 17 anni

Purtroppo ancora un morto sul lavoro. E' Andrea Barale, 33 anni residente in frazione Madonna dei Boschi di Boves, la vittima dell'incidente mortale sul lavoro avvenuto venerdì 18 ottobre alla Merlo di San Defendente di Cervasca.

Muore a soli 3 anni Vittorio Cela, schiacciato da un vaso a Caramagna Piemonte. L'incidente venerdì 18 ottobre

Un ritorno alla regia per l'ex sindaco di Fossano Davide Sordella con un corto "top secret" dedicato al... Porro di Cervere

Migranti costretti a lavorare 12 ore al giorno, 7 giorni su 7: chiuso il Centro di accoglienza di Beinette e arrestati i gestori cinesi

È finita nel peggiore dei modi la ricerca di Alessandro Ghinamo, 40 anni a novembre, di Cerialdo. Il cadavere dell'uomo è stato ritrovato sotto viadotto Soleri a Cuneo lunedì 21 ottobre. Risultava scomparso da sabato 19 ottobre.

Cronaca giudiziaria. Processo per la presunta “truffa dello champagne”: tutti assolti i sette imputati. La vicenda era finita anche davanti alla Corte di Giustizia Europea

Ancora un morto sulle strade della Granda. La maestra Tiziana Martino, 51 anni di Costigliole Saluzzo, muore nello scontro con un mezzo pesante in frazione Termine di Villafalletto

Terribile notizia per i lavoratori della Mahle. L'azienda ha deciso di chiudere gli stabilimenti di Saluzzo e La Loggia, lasciando a casa ben 453 persone

Nei guai noto tatuatore di Cuneo: accertata dalla Guardia di Finanza un'evasione di oltre 300mila euro. L'impresa individuale aveva prodotto, nel tempo, dichiarazioni fiscali incomplete, mancava la registrazione dei compensi percepiti ed era stata omessa la liquidazione dell’IVA

Vinto il ricorso al Consiglio di Stato: studentessa del liceo "Vasco-Beccaria-Govone" di Mondovì bocciata alla Maturità potrà ripetere l'esame orale davanti alla stessa commissione.

Quante novità per la Ferrero di Alba. Prima viene lanciata la campagna “Nutella Gemella”, poi il lancio dei nuovi Nutella Biscuits a Milano

Giro d'Italia 2020: ufficializzate le tappe dell'edizione 103, la Alba-Sestriere promette scintille!

È giallo a Paesana dove sabato 26 ottobre si riaprono le ricerche di Renato Beitone, l’allevatore 65enne disperso dal 4 settembre. Tutto è accaduto dopo la ricomparsa del cane da pastore “Lady”. Nuovo stop delle ricerche lunedì 28 ottobre

Sabato 26 ottobre è stato inaugurato a Chiusa di Pesio il Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte: 150 varietà diverse di castagno lo rendono unico al mondo

Brutto incidente per l'alpaca Joy che vive con Suor Laura nei boschi di Roccavione. È stato aggredito da un pitbull ed è stato trasportato d'urgenza alla clinica veterinaria di Grugliasco. Qui la prima operazione andata a buon fine.

Cr7 e Georgina avvistati in Langa domenica 27 ottobre

Lutto a Mondovì. Muore a soli 30 anni Federico Beccaria. Ex menestrello del carnevale di Mondovì, era figlio di Roberto Beccaria, il "Magister Spiegazza" dei "Trelilu"

Tentato furto al bancomat Bam di Vicoforte nella notte fra martedì 29 e giovedì 30 ottobre

Cronaca giudiziaria. Monteu Roero, 18 anni di carcere al gioielliere accusato dell'omicidio di Patrizio Piatti

La Corte d'appello di Torino ha assolto “per non aver commesso il fatto” Aldo e Alfio Pepino, rispettivamente marito e figlio di Graziella Giraudo, la santona di Borgo San Dalmazzo trovata mummificata il 27 ottobre 2013, diciassette anni dopo la sua morte, avvenuta per cause naturali

Da gennaio Auchan passa a Conad, 200 lavoratori di Cuneo chiedono garanzie: presidio davanti all'ipermercato di Cuneo mercoledì 30 ottobre

Tragico incidente a Cardè mercoledì 30 ottobre. Muore travolta da un'auto Alessandra Piscionieri, 14 anni. La ragazza era appena scesa dal pullman

L'azienda borgarina Candela Gomme rileva i negozi Vegom di Cuneo, Genova, Savona e Pontecurone (AL). Il titolare Bruno Candela: “Vogliamo rassicurare i clienti ex Vegom che l'attività continua e sarà riportata ai massimi livelli. Abbiamo anche salvato 30 posti di lavoro”