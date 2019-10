La Merlo oggi chiusa in segno di lutto per la tragica morte sul lavoro di Andrea Barale, 33 anni Boves

È Andrea Barale, 33 anni residente in frazione Madonna dei Boschi di Boves, la vittima dell'incidente mortale sul lavoro avvenuto questa mattina alla Merlo di San Defendente di Cervasca.

L'azienda, come confermato in una nota, ha chiuso lo stabilimento in data odierna per lutto: “Nel corso della mattinata, è purtroppo accaduto un imprevedibile infortunio mortale ad un dipendente della Merlo Spa. La famiglia e l’azienda tutta esprimono il loro profondo dolore per l’accaduto e la vicinanza ai familiari. L’azienda, in segno di rispetto, osserverà la chiusura odierna per lutto”.

Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30 di venerdì 18 ottobre. Andrea Barale sarebbe stato colpito da un macchinario, al momento del collaudo. L'operaio è stato trasportato d'urgenza, intubato in codice rosso, all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, dove purtroppo è deceduto.

Sul posto, oltre all'emergenza sanitaria, anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal.

Andrea Barale lascia la moglie, originaria di Busca, due figli piccoli di 3 e 6 anni, i genitori e un fratello. Il cordoglio del sindaco di Boves Maurizio Paoletti: “Una tragedia immane. Non si può morire sul lavoro a 33 anni lasciando 2 bimbi piccoli. Esprimo la massima vicinanza di tutta la comunità alla famiglia di Andrea in questo momento di grande dolore”.

E' la diciannovesima vittima sul lavoro del 2019 in Granda.

La segreteria della Fim Cisl Cuneo partecipa al dolore ed è vicina alla famiglia dello sfortunato collega: "Con gran forza chiediamo che tutti gli attori coinvolti nella sicurezza del lavoro, a tutti i livelli facciano la loro parte perché certe disgrazie non accadano più".