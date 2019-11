Già oltre 80 mila euro raccolti dall’associazione Amici del SS Annunziata di Savigliano a favore dell’ospedale

Gli Amici dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano con il loro impegno volontario e le iniziative sul territorio sono riusciti a raccogliere oltre 80 mila euro da inizio anno. Con questa cifra hanno già donato alla struttura sanitaria un ecografo portatile per la Chirurgia generale, un trapano OTL per interventi di microchirurgia per l’Orinolaringoiatria e hanno creato una borsa di studio per un medico di supporto alla Senologia.



Il 3 dicembre inoltre, alle ore 10, inaugureranno un software che metterà in rete i reparti di Neurologia con Cardiologia ed Emodinamica, consentendo la riduzione di tempi di diagnostica per l’identificazione di ictus e infarto.



Sempre a dicembre, il 12 e 15 dicembre saranno inoltre inaugurati tre monitor portatili per il Pronto Soccorso che consentiranno ai medici di monitorare in modo continuativo i pazienti in osservazione al PS.



Nel frattempo non si ferma la raccolta fondi attraverso iniziative sul territorio.



Dopo la Pedala del Cuore, arrivano altre due appuntamenti che sono entrati nella tradizione della città: la Camminata dei Babbi Natale e il Concerto di Capodanno.



La Camminata dei Babbi Natale

Giunta alla sua 3^ edizione, si svolgerà domenica 15 dicembre a partire dalle ore 15. Organizzata in collaborazione con la palestra Vitality Wellness, la Fondazione Ente Manifestazioni e la Pro Loco di Savigliano, la manifestazione si svolgerà nel centro cittadino con ritrovo a piazza del Popolo, davanti all’ala polifunzionale, alle ore 14.30 e partenza alle ore 15.

Il percorso prevede il passaggio nelle vie principali della città: da piazza Cavour, passando per corso Roma e piazza Santarosa, fino all’arrivo in piazza Turletti alle ore 17 circa. I partecipanti potranno fare tappa nei bar aderenti all’iniziativa per gustare piccoli pasti e rimettersi poi in cammino.

Ad attenderli in piazza Turletti, il concerto del complesso “Gli Zeband” con musiche di Natale e soul. Sarà poi distribuita cioccolata calda da parte della Pro Loco e sarà fatta l’estrazione a sorte dei premi tra gli iscritti oltre alla distruzione e dei pacchi gara.

L’iniziativa, che si inserisce anche nel programma dell’Incantevole Natale, nel 2018 aveva raggiunto quota 200 partecipanti, ora l’associazione punta a coinvolgerne 300.

Le iscrizioni potranno essere fatte da venerdì 22 novembre entro sabato 14 dicembre presso la palestra Vitality Welleness (tel. 0172370176) o presso la sede dell’associazione Amici dell’ospedale Santissima Annunziata nella giornata di sabato 14 dicembre dalle ore 10 alle 12. Per ragioni organizzative non ci si potrà iscrivere il giorno stesso della camminata.

Il contributo per partecipare è di cinque euro a persona, in regalo il cappello di Babbo Natale.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici dell’ospedale di Savigliano.



Il Concerto di Capodanno

Ottava edizione per l’atteso Concerto di Capodanno che come da tradizione si terrà il primo giorno dell’anno nuovo. Appuntamento dunque al Teatro Milanollo mercoledì 1° gennaio 2020 alle ore 17 con l’orchestra Tzigana di Budapest, già ospite della città di Savigliano in passato, e Antal Szalai e l’attrice Barbara Amodio.

Sarà un omaggio alla musica tradizionale austro-ungarica come la Csàrda, che unisce musica popolare e colta, dove folklore e ballo classico si fondono, nobilitando così le tradizioni locali. E poi ancora in programma musiche che fanno parte del repertorio classico per aver ispirato musicisti come Brahms e Liszt.

Le prevendite del concerto potranno essere acquistate presso la sede dell’associazione Amici dell’Ospedale, in via Miretti 4, venerdì 20 e sabato 21 dicembre rispettivamente negli orari 9-12 e 9-12/15-18.

Se ancora disponibili i biglietti potranno essere ancora acquistati il giorno stesso del concerto, mercoledì 1° gennaio, al Botteghino del Teatro dalle ore 15.30.

I costi sono stati leggermente rialzati per mantenere alta la qualità del concerto e per poter raccogliere ancora fondi che saranno devoluti interamente all’associazione: platea e palchi 30 euro; galleria 25 euro; loggione 20 euro.

“Si tratta dell’ottavo concerto che come gli anni passati sono sicuro riscuoterà un grande successo - ha commentato il sindaco Giulio Ambroggio durante la presentazione delle attività svolte dall’associazione -. Una delle iniziative più apprezzate organizzate dell’associazione in difesa dell’ospedale” e in merito al futuro del nosocomio saviglianese ha aggiunto: “Adesso abbiamo il ‘giuramento di Icardi’ sull’emodinamica, speriamo, come Amministrazione siamo schierati all’unanimità sul seguire il Piano Magni”.



Per maggiori informazioni e programma completo delle iniziative: 33379121114; amici.ospedalesavigl@libero.it; www.amiciospedalesavigliano.it