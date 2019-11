Come scegliere un materasso online 

La scelta nell'acquisto del materasso migliore nasce dalla necessità di svegliarsi con il corpo e la mente riposata.

Quanto volte capita di svegliarsi già stanchi?

Il pensiero di acquistare un nuovo materasso, più comodo e confacente ai propri bisogni comincia a farsi sempre più insistente. Consentire alla nostra colonna vertebrale e alle articolazioni di riposare in modo naturale senza stress e senza tensioni muscolari, svegliarsi con una totale sensazione di benessere e di leggerezza è ormai una vera e propria esigenza, quindi orientarsi sull'acquisto di un materasso memory potrebbe essere la cosa giusta da fare.

Il memory segue le linee naturali del corpo e grazie al calore sprigionato dal materiale termosensibile si adatta intelligentemente alle forme di ogni fisico per poi ritornare alla forma originale riducendo al minimo i punti di pressione.

Al di là della preferenza personale per chi dorme a pancia in su, il consiglio è quello di considerare un materasso con supporto mediamente rigido che non sia troppo morbido ma che ugualmente possa adeguarsi alla naturale curvatura della colonna vertebrale.

Lo shopping online è diventato abbastanza diffuso e il materasso rientra tra i prodotti più acquistati su internet. Quando si acquista un materasso online il vero vantaggio consiste nel comprare a prezzi più vantaggiosi ma attenzione alle insidie da cui diffidare.

Seguendo la nostra guida si eviterà di fare acquisti sbagliati e per le coppie, comprare un materasso matrimoniale economico, sarà tutto più facile.

Le componenti da prendere in considerazione quando si pensa di acquistare un materasso sono varie ed è necessario valutare, tenendo conto le proprie aspettative, il materiale con cui è fabbricato, la rigidità complessiva e il suo peso.

Per quanto riguarda il materiale si consiglia di porre l'attenzione sui materassi con rivestimento ed imbottitura in fibra ipoallergenica in grado di combattere la formazione di batteri e garantire l’igiene e la traspirabilità del materasso. Inoltre una certificazione standard 100 Classe garantisce il materasso dall'assenza di sostanze nocive per l'uomo e l’ambiente e in special modo tutela il bambino.

Per quanto riguarda i materassi in lattice verificarne la percentuale del materiale (se 100%) e se almeno 10 cm del materasso sono costituiti da questo morbido ed elastico materiale. Quando per esempio nella descrizione del prodotto si legge “materasso in lattice” vuol dire che il lattice contenuto costituisce meno del 60% e vi è l'aggiunta di altri materiali che completano la composizione. Quindi attenzione!

Considerando invece il peso del nostro corpo, un materasso inadeguato potrà deformarsi in modo eccessivo obbligando le articolazioni e muscoli a lavorare per correggere le posture durante il nostro riposo (che sarà quindi compromesso). Infatti se mentre dormiamo il peso del nostro corpo ostacola la corretta posizione ovvero tende a deformare in modo sproporzionato il materasso allora sarà necessario considerare di acquistare un nuovo materasso, questa volta un po' più rigido così da non avere problemi durante il sonno.

Per le persone che hanno un peso corporeo consistente è utile acquistare un materasso ancora più rigido rispetto alla media in modo tale da poter sostenere al meglio l'apparato muscolo-scheletrico.

E' opportuno tener presente che la posizione assunta durante il beato sonno è frutto della nostra conformazione fisica e delle abitudini: chi dorme a pancia in giù allora, nell'acquisto di materasso economico, dovrà porre l'attenzione su un prodotto con supporto rigido che non faccia affondare il torace o i fianchi in modo da evitare il mal di schiena.

Dormire su un fianco invece, richiede un materasso che permette di adeguarsi alla forma del corpo e che quindi si conforma al nostro corpo accogliendolo. In questo modo sarà più semplice per la colonna vertebrale mantenere la sua corretta impostazione durante il sonno.

E per chi dorme in posizione supina, steso sulla schiena, un materasso più rigido che dia il giusto sostegno alla colonna è la scelta migliore.

Poi abbiamo il classico materassi a molle, il più tradizionale, formato da molle che garantiscono elasticità e solidità. Le molle consentono una buona aerazione e rendono questi materassi in genere adatti a chi suda molto e vive in aree molto calde d'estate.

Questi materassi si adattano bene alla pressione del corpo e vanno bene per tutti i pesi, anche per le persone più robuste. L’aggiunta di uno strato di memory in superficie conferisce maggior comfort e calore.

Se poi si sta pensando di acquistare un materasso gonfiabile senza perdere la comodità del proprio materasso tradizionale è opportuno sapere che ormai questi modelli offrono praticamente la stessa qualità di riposo di quelli tradizionali con il vantaggio di poterlo portare con sé dove si vuole.

Nella scelta del miglior materasso gonfiabile matrimoniale per te il consiglio è quello di comprare uno doppio ad alta resistenza, attrezzarsi della necessaria pompa di gonfiaggio e vai, si è già pronti per un confortevole riposo.

I materassi gonfiabili sono super adatti a chi piace andare in campeggio, in spiaggia, passare le calde notti estive in giardino, sono la scelta giusta per un riposo mobile.

Bene, non esiste il materasso perfetto in assoluto, bisogna trovare quello più adatto al proprio gusto e alle caratteristiche fisiche. Adesso siete pronti per acquistare il vostro materasso online?