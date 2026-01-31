Al via il corso A1 – Aggiornamento Operatore Forestale di AFP Dronero

Nel lavoro forestale l’esperienza è fondamentale, ma lo è altrettanto la capacità di stare al passo con l’evoluzione delle tecniche, delle tecnologie e delle normative in materia di sicurezza. Proprio con questo obiettivo nasce il corso A1 – Aggiornamento Operatore Forestale, promosso da AFP Azienda Formazione Professionale al Centro Servizi di Dronero, in partenza da marzo 2026.

Il percorso formativo, della durata complessiva di 24 ore, rappresenta l’aggiornamento ufficiale del percorso regionale per la qualifica di Operatore Forestale ed è rivolto a chi lavora stabilmente e in modo continuativo in bosco, nelle attività di abbattimento, allestimento ed esbosco. Un’occasione concreta per consolidare competenze già acquisite e approfondire le novità che interessano oggi il settore forestale, in adeguamento al Decreto Ministeriale 29 aprile 2020 e agli standard regionali.

Il corso prevede una struttura fortemente orientata alla pratica: 8 ore di formazione teorica e 16 ore di attività pratica da svolgere direttamente in un cantiere forestale idoneo. Un approccio che consente ai partecipanti di confrontarsi con situazioni reali di lavoro, migliorando l’efficacia operativa e la consapevolezza dei rischi.

Tra i principali contenuti affrontati figurano l’aggiornamento del preposto secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, le tecniche di abbattimento e allestimento, le tecniche di esbosco terrestre e gli accorgimenti di sicurezza legati alle diverse fasi del lavoro. Particolare attenzione è dedicata all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, obbligatori durante le attività pratiche: dalle calzature e pantaloni antitaglio al casco forestale con cuffie e visiera, fino al giubbetto ad alta visibilità.

Il corso è gratuito, approvato e finanziato nell’ambito del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023–2027 adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i" - Intervento SRH03.2 - Bando 1/2024 "Formazione in ambito forestale e ambientale" - DD di approvazione 736/A1614A/2024 del 24/09/2024 a conferma dell’importanza strategica della formazione continua in ambito forestale e ambientale. La frequenza minima richiesta è del 70% delle ore, che sale al 90% nel caso in cui il corso venga riconosciuto anche ai fini dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Le iscrizioni avvengono in ordine cronologico e il corso è riservato a chi è già in possesso della qualifica di Operatore Forestale, oppure, dell’attestazione di frequenza con profitto al modulo F6f e della formazione da preposto in ambito forestale secondo la normativa vigente.

Info e contatti

Sede - Centro servizi, Via G.B. Conte, 19 Dronero

0171/912067

centro.servizi@afpdronero.it

segreteria.servizi@afpdronero.it