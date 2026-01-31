A Dronero il corso che porta i giovani direttamente in azienda

La richiesta di personale qualificato nel settore meccanico resta alta, e il Centro AFP “Don Michele Rossa” di Dronero risponde con un percorso formativo che punta dritto all’occupazione. È il corso triennale Operatore meccanico – Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione, rivolto ai giovani dai 14 ai 24 anni in uscita dalla scuola media, che offre una qualifica riconosciuta e un accesso immediato al mondo produttivo locale.

Il punto di forza del corso è il legame diretto con le aziende del territorio: dopo un primo anno dedicato alla formazione di base e all’alternanza simulata, gli studenti trascorrono fino a 300 ore l’anno in officina, affiancando tecnici e professionisti nei reparti produttivi. La modalità è quella dell’alternanza rafforzata, che prevede attività in aula, laboratorio e stage in azienda, con la possibilità anche di svolgere il percorso in apprendistato di primo livello

Il profilo richiesto dalle imprese è chiaro: capacità di leggere un disegno meccanico, programmare macchine utensili tradizionali e a controllo numerico, verificare tolleranze e lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza. Il corso AFP risponde con una formazione che affianca teoria e pratica, includendo progettazione 2D e 3D, stampa additiva e programmazione CNC con linguaggio ISO. Non manca l’introduzione alla robotica industriale, che parte da robot didattici per arrivare alla programmazione di modelli utilizzati nelle produzioni reali, come KUKA ed E.DO.

Gli sbocchi, secondo le aziende, non mancano. L’operatore meccanico trova impiego nei reparti produttivi di industrie e officine, dove è richiesta la capacità di trasformare un progetto in un pezzo finito, operando su componenti destinati ai settori più diversi, dall’automotive alla meccanica di precisione. Gli studenti che hanno ottenuto la qualifica possono anche proseguire con il diploma di Tecnico per l’automazione industriale, per una specializzazione ulteriore.

I ragazzi che arrivano in azienda con competenze già solide hanno più possibilità di inserirsi rapidamente e per molti studenti lo stage rappresenta proprio il primo passo verso un contratto.

Corsi in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Statali, Bilancio Regionale e PR FSE+ 2021/2027.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE (IeFP): CORSI TRIENNALI E DIPLOMI PROFESSIONALI A.F. 2026|2027

