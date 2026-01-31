L'impatto delle nuove normative sul gioco d'azzardo in Italia secondo Gamblizard

Nel 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto regole più severe per il gioco d’azzardo. Queste regole hanno cambiato in modo evidente il settore in Italia. L’intervento mirava a ridurre la presenza di siti senza autorizzazione. Allo stesso tempo puntava a rendere il mercato più trasparente.

La decisione è nata da problemi emersi negli anni precedenti. Il numero di operatori risultava eccessivo. I controlli non garantivano sempre risultati adeguati. Inoltre aumentavano i casi legati alla sicurezza dei dati e al gioco problematico. La riforma ha aggiornato il quadro normativo esistente e alcuni casinò sono stati costretti a cessare l'attività. Noi del sito Gamblizard abbiamo deciso di riassumere i cambiamenti avvenuti lo scorso anno.

Modifiche alle norme sul gioco d'azzardo in Italia

Nel 2025 l’Italia ha avviato una riforma importante del gioco online. La riforma si basa sul Decreto Legislativo n. 41/2024. Questo decreto ha cambiato le regole per il gioco a distanza. Ha anche introdotto standard più alti rispetto al passato. Quindi ora molti siti hanno cambiato nome o hanno chiuso e i giocatori abituali stanno passando a nuovi operatori. È un compito difficile. Il team di autori aggiorna regolarmente l'elenco dei casinò AAMS su Gamblizard e le loro recensioni. Se il tuo sito ha abbandonato il mercato, puoi sceglierne un altro.

La nuova normativa è entrata in vigore il 13 novembre 2025.

Uno degli obiettivi principali riguarda la tutela dei giocatori. Le nuove regole rafforzano i controlli contro il gioco illecito. Sono previste misure più chiare per proteggere i minori. La riforma punta anche a ridurre i rischi di dipendenza dal gioco. Sono stati introdotti strumenti di autolimitazione più efficaci.

Le autorità italiane vogliono anche rafforzare il ruolo di ADM. L’agenzia ora può monitorare meglio i flussi economici. Può controllare le operazioni in modo più efficace. Questo rende il settore più coerente con le normative europee e con i principi di protezione dei consumatori.

Cambiamenti delle Licenze nel Mercato Online

In precedenza, il costo per ottenere una concessione era relativamente basso e permetteva a molti operatori di entrare nel mercato.

Nel nuovo sistema la licenza ha un costo di circa €7 milioni una tantum e dura nove anni.

Questo aumento è enorme rispetto al passato e ha lo scopo di assicurare che solo operatori con solide basi economiche e tecniche possano lavorare in Italia. Le regole impongono anche requisiti geografici:

Per ottenere una licenza, l’operatore deve avere sede legale nel lo Spazio Economico Europeo (SEE), esperienza digitale di almeno due anni e un fatturato minimo (da 3 milioni di euro per ciascuno degli ultimi 2 anni).

Un’altra novità è l’eliminazione del modello “skin”. Prima della riforma, un singolo concessionario poteva offrire più siti collegati alla stessa licenza. Oggi ogni licenza si può associare solo a un unico dominio ufficiale, il che semplifica il controllo e rende più chiara l’identità dell’operatore.

Inoltre, la riforma ha ridotto il numero complessivo di licenze disponibili. Il bando ha portato a 52 concessioni assegnate a 46 operatori, rispetto alle 407 precedenti.

Ora gli operatori devono destinare lo 0,2% del fatturato al gioco responsabile.

Ora le tasse sul GGR sono più alte. Le scommesse online pagano il 24,5%. I casinò online pagano il 25,5%. Prima le aliquote erano più basse: 22% per le scommesse e 20% per i casinò.

Questi cambiamenti hanno trasformato il mercato. Ora risulta più concentrato e meno accessibile per i piccoli operatori. La regola del sito unico ha reso più semplice l’identificazione per ADM. Ha anche rafforzato i requisiti tecnici e legali.

Chiusure di Marchi e Uscite dal Mercato Dopo la Riforma

Dopo l’entrata in vigore delle regole, diversi operatori internazionali hanno lasciato l’Italia. Altri non hanno rinnovato la concessione. Di conseguenza, il numero degli operatori attivi è diminuito.

Unibet ha pubblicato una comunicazione ufficiale sulla chiusura completa dei servizi in Italia. La data di cessazione delle attività è fissata al 10 novembre 2025. Il messaggio con il rimando alla pagina ufficiale è stato diffuso il 24 novembre 2025.

1xBet è indicato che il servizio in Italia non è più operativo dal 10 novembre 2025.

Betn1 ha pubblicato un messaggio rivolto ai clienti in cui comunica la fine della concessione ADM il 12 novembre 2025. Dopo tale data la società ha interrotto l’offerta di gioco sul sito.

Betway. Fonti di settore che analizzano il “reset” del mercato indicano che Betway non ha rinnovato la concessione ed è uscita dal mercato italiano. Il dominio betway.it reindirizza ora alla pagina di Totosì con informazioni sulla migrazione degli account.

Betaland. Alcune fonti sulla riforma citano Betaland tra i marchi che non hanno rinnovato la concessione e hanno lasciato il mercato. Non risulta però una comunicazione ufficiale con date confermate. Il sito betaland.it risulta non accessibile e le altre fonti disponibili non indicano tempistiche affidabili.

Quali Marchi Sono Entrati nel Mercato Italiano?

Nonostante molte uscite, grandi operatori internazionali hanno mantenuto la presenza in Italia. Questi marchi dispongono di risorse elevate, infrastrutture tecniche complete e competenze adeguate ai requisiti ADM. Sono comparsi anche nuovi operatori:

Stake.it

Codere.it

Betpassion.it

Staryes.it

Fastbet.it

Impatto sui Giocatori e sul Mercato

I cambiamenti riguardano l’accesso ai conti, la tutela personale e il controllo del mercato. Noi di Gamblizard abbiamo analizzato le novità introdotte e abbiamo riscontrato alcuni miglioramenti concreti per i giocatori:

Verifica dell’identità più sicura. l’apertura di un conto richiede SPID o carta d’identità elettronica. Questo riduce accessi non autorizzati.

Strumenti di protezione obbligatori: tutti i siti con licenza ADM devono offrire limiti di deposito, limiti di tempo e opzioni di autoesclusione.

Maggiore controllo sul gioco problematico

Più trasparenza del mercato

Riduzione del gioco illegale

Cosa Succede Dopo

Nei prossimi anni la regolazione potrebbe spingere verso maggiore qualità e sicurezza. Il sistema dovrà bilanciare innovazione tecnologica e responsabilità sociale. Gli esperti di Gamblizard seguiranno tutte le modifiche e informeranno i giocatori.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.