Differenza tra sito web e portale aziendale

Portali e siti web non sono la stessa cosa, anche se spesso i due termini vengono utilizzati come sinonimi. Vale la pena di mettere in evidenza la distinzione tra queste due realtà, che presentano caratteristiche differenti e che nascono con obiettivi diversi. Un portale web, in particolare, può essere considerato come uno spazio online che è destinato a un pubblico selezionato, dal momento che gli utenti che desiderano eseguire l’accesso sono tenuti a loggarsi inserendo il proprio nome utente e la relativa password.

Cosa sono e come sono fatti i portali web

All’interno di un portale web è presente una quantità più che considerevole di contenuti, insieme con un vasto assortimento di informazioni che sono concepite per utenti ben selezionati. Tra i vari esempi di realizzazione portali web è possibile citare i portali governativi e i portali per l’istruzione, ma anche parecchi siti di commercio elettronico, i portali aziendali e quelli statali. In sintesi, si può definire un portale come una piattaforma che le aziende possono sfruttare per garantire ai propri fornitori, ai propri clienti e ai propri dipendenti un punto di accesso unico per la totalità delle informazioni fornite. Per di più, ogni categoria di utenti ha accesso a informazioni personalizzate.

Quali sono i vantaggi che vengono offerti da un portale web

Tenendo conto di tutte queste caratteristiche, un portale web può essere considerato una delle soluzioni migliori, se non addirittura la più indicata, per assicurare e conseguire un miglioramento costante della comunicazione aziendale interna. Ciò è reso possibile, per esempio, dalla condivisione delle informazioni. A migliorare sono anche le modalità con le quali l’azienda interagisce con i fornitori e con la clientela. Uno dei benefici più significativi relativi ai portali web ha a che fare con un controllo più efficace dei processi quotidiani.

Perché un’azienda dovrebbe affidarsi a un portale web

Grazie a un portale molte attività aziendali possono essere autorizzati: i contenuti, infatti, sono fruibili dai dispositivi desktop aziendali, ma chi lo desidera può accedervi anche dai device mobili, e quindi dal tablet o dallo smartphone, senza vincoli geografici o temporali, in qualunque luogo si trovi e in qualsiasi istante desideri farlo. Ciò spiega il motivo per il quale al giorno d’oggi quasi tutte le aziende dispongono di un portale web ideato e costruito su misura: esso si rivela utile, tra l’altro, nel momento in cui i dipendenti sono distribuiti in più di una sede, ma anche in tutti quei casi in cui si ha la necessità di migliorare la comunicazione con i fornitori.

In quali casi può essere utile ricorrere a un portale web

L’implementazione di un portale web aziendale è raccomandata anche nel caso in cui si abbia la necessità di gestire un numero elevato di fornitori o di rivenditori, così come quando occorre richiedere dei contributi esterni. E non è tutto, perché i portali si dimostrano indispensabili anche quando si è alla ricerca di una soluzione IT che sia scalabile o allo scopo di rendere alcune informazioni più visibili.

E i siti web?

Viste tutte queste peculiarità dei portali web, appare ora più semplice distinguerli rispetto ai siti web, i quali sono composti da un certo numero di pagine che sono ospitate su un singolo dominio e che possono essere raggiungere tramite uno specifico indirizzo, cioè un URL. La principale differenza tra un portale e un sito va individuata nel fatto che, nel secondo caso, i contenuti pubblicati sono a disposizione di chiunque: l’accessibilità non è vincolata a un login e non sono previste personalizzazioni in funzione delle caratteristiche degli utenti.