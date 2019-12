Ultimi Mercatini di Natale e proposte per un Capodanno d’autore: la New Group PV di Busca si mette in vetrina

Sapete chi siamo? Vi ricordate di noi? Bene ora vi richiediamo un attimo di tempo per raccontarvi di più.

La New Group PV nasce circa 3 anni fa con un’esperienza di tanti anni della Parola Viaggi.

Siamo presenti sul mercato sia come tour operator sia come noleggio bus sia come agenzia viaggi.

Noi siamo stati con molti di voi ogni mattina, quando ancora il sole ancora doveva svegliarsi per condividere l’allegria del riposo dal lavoro di tutti

Noi siamo quelli abbiamo ascoltato i vostri complimenti, le critiche ed i sogni.

Con il nostro lavoro vogliamo realizzare i vostri sogni i vostri desideri e fare in modo che non dobbiate scegliere una vacanza ma possiate scegliere la vostra vacanza.

I servizi che vi offriamo: organizzazione di viaggi in pullman in Italia e all’estero, prenotazione soggiorni in villaggi turistici su misura cercando di esaudire al meglio i vostri desideri, prenotazione di crociere, tour, hotel ed escursioni, servizio di biglietteria aerea, marittima, su gomme e rotaie, programmazione di viaggi su richiesta per Cral e aziende

A questi servizi vanno aggiunti i trasferimenti privati e per associazioni, i noleggi auto con e senza conducente. Sino ad ora l’azienda ha lavorato soprattutto sul territorio cuneese ma da quest’anno ha cercato di ampliare la propria area di influenza estendendosi sul bacino di Torino.

In altre parole la New Group Pv guarda al futuro con fiducia, entusiasmo e qualità! Con voi!

Ecco infine le ultimissime partenze del weekend con mete i “Mercatini di Natale”:

14 dicembre: Montreux, 60 euro compreso l’ingresso al castello di Chillon

15 dicembre: Verona, 60 euro compreso il biglietto d’ingresso al Palazzo della Gran Guardia

Per chi invece ha già la mente proiettata al prossimo Capodanno ecco alcune proposte:

Dal 29 dicembre al 2 gennaio: Sorrento, Positano, Amalfi. Quota adulti 715 euro, quota dai 2 ai 9 anni 510 euro, quota dai 10 agli 11 anni 575 euro.

Dal 29 dicembre al 1 gennaio: Vienna. Quota adulti 630 euro, quota dai 2 ai 9 anni 445 euro, quota dai 10 agli 11 anni 510 euro.

Dal 30 dicembre al 1 gennaio: Toscana e Chianti. Quota adulti 395 euro, quota dai 2 ai 9 anni 280 euro, quota dai 10 agli 11 anni 320 euro.

Dal 31 12 al 1 gennaio: Siena e Pisa. Quota adulti 299 euro, quota dai 2 ai 9 anni 210 euro, quota dai 10 agli 11 anni 240 euro.

Tutte le proposte griffate New Group Pv hanno come comuni… d’imbarco garantiti Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo e Saluzzo.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni: Agenzia di viaggi New Group PV, www.newgrouppv.it, 0171.943081 e 0171.940711, info@newgrouppv.it.