Alba, orario estivo per la Municipale: giovedì e venerdì in servizio sino a mezzanotte

C'è un'importante novità estiva per la Polizia Municipale di Alba, che amplierà gli orari dei propri servizi. A illustrare i cambiamenti è il comandante Antonio Di Ciancia: "Insieme al sindaco Alberto Gatto e all'assessore Davide Tibaldi abbiamo deciso di ampliare la presenza delle pattuglie, soprattutto alla sera, in questo periodo in cui la gente esce di più e si ferma all'aperto. Il giovedì e il venerdì ci sarà una pattuglia composta da tre unità, che inizierà servizio alle 16.30 e lo proseguirà fino a mezzanotte. L'obiettivo è quello di venire incontro alle esigenze della città, se c'è un maggiore flusso di persone dovuto a manifestazioni, eventi organizzati dagli esercizi pubblici o dai comitati di quartiere, è normale che noi pensiamo di rimodulare le nostre attività".



Il servizio straordinario proseguirà fino all'inizio delle scuole, quando gli agenti dovranno tornare a fare una copertura mattutina per vigilare sulla viabilità e sugli istituti scolastici.

L'attività dei 22 componenti della Polizia Municipale di Alba si occupa anche del controllo dell'ordine pubblico in occasione di eventi straordinari, come Collisioni, l'assemblea dei soci della Banca d'Alba, il Rally Regione Piemonte, il Giro d'Italia, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, dove vengono affiancati anche da agenti di polizia municipale esterni.



Nel fine settimana l'attività riguarda il controllo dei luoghi dove c'è più assembramento. Spiega Di Ciancia: "D'estate il problema maggiore che registriamo è il disturbo della quiete pubblica, dei rumori tipici della gente che vive all'aperto, ma facciamo anche controlli relativi al consumo di bevande alcoliche. Abbiamo anche un servizio di centralino aperto che ci fornisce segnalazioni, che poi noi verifichiamo".