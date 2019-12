Si accende il Natale anche all'Oasi Giovani di Savigliano

Lunedì 23 dicembre torna la grande festa "Accendi il Natale all'Oasi" proposta dal Centro Educativo Postscolastico.

Dalle ore 15 tutti i ragazzi di Savigliano, di età compresa fra i 6 e i 14 anni, sono invitati nei locali di palazzo Longis, in via Torre de' Cavalli 5, appositamente addobbati per l'occasione e che aspettano i piccoli e grandi ospiti con tante sorprese. Anche quest'anno non mancheranno balli, musica, giochi, numeri di magia, una scatolata con regali e sorprese, il truccabimbi e l'immancabile Babbo Natale dell’Oasi che distribuirà caramelle e sarà a disposizione per fotografie.

Il pomeriggio si concluderà, con la suggestiva accensione delle luci multicolor del maestoso albero di Natale, posto nel grande giardino esterno. Per organizzare al meglio la festa e per le numerose attività ci sarà la partecipazione della società sportiva di Basket B.C. Gators, del comitato di Savigliano della Croce Rossa Italiana, mentre il Gruppo Alpini di Savigliano, sezione di Cuneo, preparerà una gustosa cioccolata calda.

“Anche quest'anno Oasi Giovani dedica un momento di festa a tutti i ragazzi della città per scambiarsi gli auguri di Natale e celebrare l'inizio delle vacanze! Vogliamo ringraziare fin d'ora le associazioni e le realtà del territorio che collaborano con noi all’iniziativa per il prezioso contributo nella realizzazione del pomeriggio" commenta il Presidente Oasi Giovani Gianfranco Saglione.