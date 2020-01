A Cuneo concerto di Franco Olivero, venerdi 10 gennaio

Venerdi 10 gennaio alle ore 21 presso la sala ex foro boario di Cuneo, via Pascal 5,

concerto presentazione del nuovo album di Franco Olivero intitolato “ MusicaParte “.

Jazz elegante e sofisticato, talvolta ai confini della fusion, world music come opportunità espressiva a volte anche immaginaria, slegata dal vincolo delle radici, musica colta come bagaglio di studio e di consapevolezza della tradizione. MusicaParte, il nuovo album di Olivero uscito per la laber Ultra Sound Record e distribuito dall’ I R D si nutre principalmente di queste tre grandi aree.

MusicaParte è anche un lavoro di gruppo, nel quale i musicisti coinvolti non sono semplici esecutori ma sparring partner autorevoli e sensibili, da Francesco Bertone, Alberto Bellavia, Paolo Franciscone, da interventi agli archi dei fratelli Gianluca e Marco Allocco e ospite nella title track Elia Olivero, giovane bassista nonchè figlio dello stesso Franco. Musicisti che hanno condiviso con l'autore un interplay sano, lontano dall'esibizionismo tecnico fine a se stesso e dalla autoreferenzialità.

Franco Olivero, flautista dall’impronta stilistico espressiva inconfondibile, saxofonista, e musicoterapista persegue da anni una coerente linea compositiva le cui coordinate spaziano tra jazz, word e ambient. La sua musicalità e ricerca sonora lo hanno sovente portato ad aprirsi a territori espressivi paralleli quali il teatro, la danza contemporanea o le arti visive in relazione alle quali ha realizzato il suo intervento come performer, compositore di musiche originali ecc.

Non a caso nella stessa serata di presentazione verranno ospitati attori ( Luca Occelli e Francesca Monte ) performer di danza contemporanea ( Velentina Taricco ) e non ultimo un dialogo sonoro tra Elia giovane figlio dello stesso Olivero.

La formazione della serata sarà così composta:

Franco Olivero: flauto e sax

Alberto Bellavia: piano

Francesco Bertone: contrabbasso

Paolo Franciscone: batteria

La serata è promossa da Officina Residenza Multidisciplinare con il patrocinio del comune di Cuneo - Assesorato allla cultura.

L’ingresso è libero