Allarme topi al Tribunale Civile di Cuneo: magistrati e giudici in smart working e udienze rinviate

Allarme igienico-sanitario al Tribunale Civile di Cuneo, dove sono state rilevate tracce della presenza di roditori all’interno di alcuni uffici della cancelleria e nei locali destinati all’archivio.

La situazione è stata segnalata inizialmente nelle stanze della cancelleria n. 13 e 23, ma successivamente si sono evidenziati segni della presenza di topi anche negli uffici dei Magistrati e persino sul davanzale della macchinetta per le bevande.

Mancavano solo i topi a complicare e allungare i tempi della giustizia civile.

Perché il Presidente di Sezione, la dottoressa Roberta Bonaudi, ha autorizzato il lavoro da remoto per tutti i Magistrati e i GOT (Giudici Onorari di Tribunale), con l’esplicita disposizione di non portare fascicoli cartacei dalle cancellerie agli uffici dei magistrati per evitare ulteriori contaminazioni.

E, soprattutto, ha autorizzato anche il rinvio delle udienze che prevedano l’accesso di utenza privata, in particolare quella fragile come interdicendi, amministrandi e minori.

Una ditta specializzata è già intervenuta per installare trappole nei locali interessati, e nella giornata odierna è previsto un sopralluogo straordinario da parte degli operatori per valutare l’estensione del fenomeno.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è stato messo a conoscenza della situazione e condivide l’urgenza di adottare provvedimenti immediati.

Nel frattempo, la Presidenza del Tribunale invita tutto il personale a verificare la presenza di ulteriori tracce e a segnalare tempestivamente eventuali ritrovamenti.

Le misure adottate resteranno in vigore fino alla completa risoluzione dell’emergenza.