Minorenni s'introducono al Lovera Palace, Giorgio Chiesa: “Cuneo non è pericolosa, ma la microcriminalità va presa sul serio”

Un furto di bottiglie di champagne e, pochi giorni dopo, l'intrusione di un gruppo di minorenni tra i corridoi dell’albergo.

Due episodi ravvicinati che hanno spinto Giorgio Chiesa, titolare dell’Hotel Lovera Palace di Cuneo, a condividere una riflessione pubblica sulla propria pagina Facebook. L’albergatore ha deciso di rompere il silenzio dopo l’ennesima violazione della proprietà privata.

"Negli ultimi dieci giorni abbiamo subito episodi che meritano una riflessione – scrive Chiesa nel suo post –. Prima il furto di sei bottiglie di champagne, poi l’intrusione di un gruppo di minorenni introdottisi in albergo con intenzioni non del tutto chiare". Il secondo fatto è avvenuto nella serata di ieri, martedì 8 luglio: "Fortunatamente – aggiunge – è stato sventato grazie al nostro tempestivo intervento e all’aiuto di un cliente presente, in attesa dell’arrivo del 112".

Sebbene i danni materiali siano stati contenuti, ciò che preoccupa l’albergatore è il clima di insicurezza crescente. "In una città come Cuneo, che non può certo definirsi pericolosa, simili episodi minano la percezione di sicurezza personale e incidono sul benessere collettivo".

Nel suo messaggio, Chiesa chiama in causa anche il legislatore e la politica: "Queste situazioni, seppur apparentemente “minori”, dovrebbero essere considerate con serietà. È fondamentale che le norme tutelino in primo luogo la persona offesa e la comunità, senza dare l’impressione di essere più indulgenti con chi commette il reato".

Non manca un plauso alle Forze dell’Ordine, "che operano con dedizione nonostante norme spesso più protettive verso i rei che verso le vittime», e un invito alla cittadinanza a «non abbassare la guardia e a denunciare sempre".

Infine, però, anche un riconoscimento a quei genitori che hanno mostrato responsabilità: "Hanno saputo prendere una posizione chiara e decisa verso il proprio figlio. È in famiglia che si trasmettono i valori del rispetto e della responsabilità. Solo così - conclude Chiesa - si può sperare di ricostruire un tessuto sociale basato sulla convivenza civile".