Incendio, questa mattina 10 gennaio, al centro ippico Hobby Horse di Borgo San Dalmazzo, in via David 50, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo.

Le fiamme hanno interessato una parte della struttura, fortunatamente senza che restasse coinvolto alcun cavallo.

L'incendio è ora in fase di spegnimento e la situazione sotto controllo. Non sono note le cause del rogo.