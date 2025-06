Scontro tra due veicoli sulla Statale 28 a Trinità

Due équipe del 118, squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Mondovì e da Fossano, e Carabinieri della Compagnia di Fossano stanno operando in soccorso degli occupanti di due mezzi – un mezzo pesante e un’automobile, con quest’ultima andata a ribaltarsi – che poco dopo le ore 20.30 di oggi, mercoledì 25 giugno, sono andati a scontrarsi violentemente al km 17 della Strada Statale 28, nel tratto che attraversa la frazione San Giovanni Perucca di Trinità.

Dalle prime informazioni in nostro possesso le condizioni degli occupanti i due veicoli, usciti autonomamente dai mezzi, non sarebbero tali da destare preoccupazione. La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e del tratto stradale.