Un 69enne residente in paese l’uomo rinvenuto privo di vita nelle campagne di Ceresole d’Alba

E’ un agricoltore in pensione residente nello stesso centro roerino, Pierangelo Capello, classe 1956, l’uomo il cui corpo è stato rinvenuto senza vita in un campo di borgata Molino a Ceresole d’Alba, a poca distanza dal trattore col quale stava effettuando alcuni lavori.

Era stato un familiare, pochi minuti prima delle 11.30 di questa mattina, mercoledì 25 giugno, a rinvenire il pensionato privo di sensi e ad allertare i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza medicalizzata partita da Carmagnola (Torino) insieme all’elisoccorso del Servizio regionale di Emergenza 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del 69enne, dovuto probabilmente a un improvviso malore.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bra e lo Spresal, il servizio per la prevenzione degli infortuni sul lavoro dell’Asl Cn2. Effettuati gli accertamenti del caso la salma è stata intanto composta presso la Rsa "Il Mughetto" di Ceresole, a disposizione dei familiari.

A questi ultimi si rivolge il cordoglio espresso dalla sindaca di Ceresole d'Alba Chiara Masia Collo: "Perdiamo una persona conosciuta e stimata. In paese vivono anche la moglie Maria Grazia e i due figli, Dario e Mauro, ai quali vanno le mie più sentite condoglianze e la vicinanza della nostra comunità, in questo momento di dolore".

La prima cittadina rivolge poi un ringraziamento al personale del 118, "immediatamente attivatosi nei soccorsi", e in particolare al direttore del 118 di Cuneo, dottor Silimbri, per aver messo in atto "un intervento immediato e preciso che purtroppo non poteva restituire la vita al nostro povero concittadino".