L’elicottero dei Vigili del Fuoco a Valdieri per il recupero dei 19 escursionisti bloccati in tre rifugi della Valle Gesso [FOTO]

Dalle 6 di questa mattina (mercoledì 26 giugno) l'elicottero dei Vigili del Fuoco insieme al Soccorso Alpino era pronto all'eliporto di Valdieri per il recupero dei 19 escursionisti che a causa del maltempo nella giornata di ieri sono rimasti bloccati in tre rifugi della Valle Gesso. Si tratta di 10 persone al Morelli, una al Questa e altre 8 al Soria. L'escursionista che era al Valasco è stato invece recuperato ieri via terra.

I rifugisti stanno monitorando ognuno le proprie zone e stanno segnalando eventuali criticità sul percorso.

In zona Terme è intanto attivo un presidio mobile dei Carabinieri, che questa mattina ha bloccato un gruppo di escursionisti francesi che tentavano di salire in quota.

Il sindaco di Valdieri Guido Giordana tiene a ringraziare quanti hanno collaborato ai soccorsi, non ultima la Prefettura, "per la responsabilità e la collaborazione nel gestire questa situazione critica", e il Parco, "per aver messo a disposizione le guardie per monitorare il territorio e gli accessi ai rifugi, e verificare le condizioni dei pastori rimasti in quota a gestire il bestiame".

Dal primo cittadino arriva poi un circostanziato appello: "La politica deve intervenire, soprattutto per quanto riguarda le reti telefoniche, che sono assenti in zona Terme. Sono fondamentali per gestire queste situazioni di criticità. Chiediamo inoltre un tavolo di lavoro con l’assessore regionale alla Montagna per intervenire con urgenza a sostegno delle terre alte".

La stima provvisoria dei danni sulla parte bassa di Valdieri ammonta a 474.000 euro, ma restano ancora da valutare i danni nella parte alta.