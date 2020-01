Piobesi d'Alba punta a diventare un paese "sempre più a misura d'uomo"

L'Amministrazione comunale di Piobesi d'Alba, insieme al progettista, invita la popolazione all'incontro in programma lunedì 27 gennaio, alle ore 20.30 presso il salone polifunzionale del paese. La serata informativa riguarda l'evoluzione del progetto riguardante la sistemazione di piazza San Pietro, con la realizzazione del 2° lotto di lavori.

Si tratta dello sviluppo del progetto in parte già predisposto dalla precedente Amministrazione, progetto al quale sono stati apportati significative modifiche con l'obiettivo di creare "un centro paese a misura d'uomo", come spiega il sindaco Mauro Prino.

Il primo lotto realizzato e ultimato nel 2019 dalla precedente Aamministrazione prevedeva gli attuali parcheggi e una parte pavimentata con piastrelle in cemento. L'attuale Giunta, dopo aver monitorato e analizzato per alcuni mesi il traffico sulla piazza, ha riadattato una parte del previsto intervento - che prevedeva solamente parcheggi - trasformando l'area in uno spazio comune: ci saranno alcuni posti auto e una piazza con zone destinate al verde.

"Abbiamo l'opportunità di realizzare un'opera che resterà al paese. Non sarà soltanto un parcheggio, ma qualcosa di più - spiega lo stesso primo cittadino -, uno spazio 'green' e libero a ridosso della chiesa nel centro storico del paese, in un'atmosfera vivibile e frequentabile dalle persone, dove sostare, fare una passeggiata e una chiacchierata in tranquillità".