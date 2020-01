Coltivare bio: un corso a Cherasco

Partirà lunedì 3 febbraio un corso di orticultura e frutticultura, ovvero come coltivare un orto e un frutteto familiare in modo biologico, organizzato dal Comune di Cherasco, Cherasco Cultura e Museo naturalistico "Giorgio Segre".



Il corso è rivolto a tutti e si svolgerà in quattro lezioni: il primo incontro affronterà il tema "L'organismo suolo e l'apporto dei nutrienti". Il 7 febbraio ci sarà la seconda lezione, tema: "La prevenzione delle malattie con mezzi biologici". Il terzo incontro sarà l'11 febbraio con "Spazio e forme di un albero da frutto. Portainnesti e varietà" per terminare il 18 febbraio con "Gestione della fertilità e della difesa fitosanitaria".



Le lezioni, tenute da Cristina Marello e Stefano Vegetabile, si terranno tutte alle 20,30 all'Auditorium civico di via San Pietro. Il costo del corso è di 20 euro. Info e iscrizioni: dott. Bruno Tibaldi 360 678534.